„Laluna“ pasieks Pamario kraštą: radijo bangos sklis ir Šilutėje

Laimėtas dažnis suteiks progą „Lalunai“ užtikrinti kokybiškas transliacijas regione, kuriame iki šiol signalą ribojo techninės aplinkybės, susijusios su pasienio teritorija.
„Dabar drąsiai galėsime vadintis Vakarų Lietuvos radijo stotimi“
„Labai džiaugiamės tokiu komisijos įvertinimu. Esame įsipareigoję transliacijas pradėti per 2,5 mėnesio. Dabar jau drąsiai galėsime sakyti, kad esame visos Vakarų Lietuvos radijas, nes dėl techninių aplinkybių „Lalunos“ transliacijos į Šilutės pusę buvo apribotos. Laimėtas konkursas leis radijo stočiai be trukdžių pasiekti Šilutės miesto gyventojus. Klausytis „Lalunos“ bus galima 88,9 MHz dažniu“, – sakė radijo stoties „Laluna“ direktorė Vaida Vytaitė.
Iki šiol dalis Šilutės krašto gyventojų negalėjo kokybiškai klausytis radijo stoties programų, todėl naujasis dažnis taps svarbiu žingsniu stiprinant ryšį su Pamario regionu.
Radijo stoties komanda neslepia džiaugsmo dėl laimėto konkurso. Šiuo metu aktyviai vyksta pasirengimo darbai – komplektuojama technika, planuojami techniniai sprendimai ir naujos idėjos būsimiems klausytojams.
Dar stipresnis ryšys su Vakarų Lietuva
„Lalunos“ plėtra į Šilutės regioną reiškia daugiau nei naują transliavimo tašką. Tai galimybė dar labiau suartinti Vakarų Lietuvos bendruomenes, dalytis aktualijomis, muzika ir gera nuotaika.
Netrukus Pamario gyventojai galės kasdien girdėti „Lalunos“ balsą savo namuose, automobiliuose ir darbuose, o radijo stotis dar tvirčiau įsitvirtins kaip visos Vakarų Lietuvos radijas.
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