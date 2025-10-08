Laukimas truks dar tris savaites

Atgimimo aikštėje dirbusiems archeologams vadovavęs įmonės „Statybų archeologija“ archeologas Donatas Zubrickas paaiškino, kad ataskaita Kultūros paveldo departamento Vertinimo tarybai dar neišsiųsta, bet jau baigiama rengti.
„Nieko naujo neturiu pasakyti, be to, kad visas ištirtas aikštės plotas paskendęs. Mūsų išvada labai paprasta: kadangi tai nėra archeologinio laikotarpio struktūros, archeologijos požiūriu, vertės jos neturi. Todėl ir reikalingos ir architektūros tyrėjų išvados. Labai tikimės, kad pavyks rasti abiem pusėms tinkamų variantų. Reikia labai kruopščiai paruošti medžiagą, parodyti visus įmanomus variantus“, – kalbėjo archeologas.
Vertinimo tarybą sudaro septyni tituluočiausi paveldosaugos ekspertai.
Jie planuoja atvažiuoti į Klaipėdą spalio 28 d. ir vietoje apžiūrėti, kaip atrodo archeologų ir architektų ištirtas plotas.
Tada bus aptarta ir ataskaitos medžiaga. Tarybos nariai ketina įvertinti, kiek aikštėje likusių pastatų dalių yra vertingos ir saugotinos.
Maždaug prieš savaitę iki atvykimo į Klaipėdą jie gaus archeologų ataskaitą, architektų tyrimų medžiagą.
„Kol kas aiškių sprendimų neturime, bandome pasiruošti susitikimui su Vertinimo tarybos nariais. Kalbiname žmones, kurie turi atitinkamą patirtį. Šiandien konkretaus plano ant stalo dar negalėtume padėti. Reikia svarstyti, kaip išsaugoti tai, kas yra vertingiausia, kaip tai padaryti, kur eksponuoti. Buvome pasitelkę architektus, davėme tokias užduotis, dabar laukiame rezultato. Visada reikia ieškoti kompromisų, taip ir šiuo atveju. Nesinorėtų patekti į situaciją, kaip su pastatu Naujojoje Uosto gatvėje 5, kur yra labai gražus rajonas ir negražus namas. Niekas nesako, kad jį reikia griauti, šiuo klausimu yra galiojantis sprendimas. Ilgai užsitęsusi situacija buvo ir ten, kur stovėjo „Salamander“ namas. Juk pamatai buvo atkasti, paskui užkasti ir tai tęsėsi daug metų, o šiandien jau turime džiuginantį vaizdą. Spalio 28 d. bus sprendžiama ir dėl Atgimimo aikštės“, – paaiškino vicemeras Algirdas Kamarauskas.
D. Zubrickas pasakojo, kad į savo ataskaitą įtrauks ir ypatingąjį archeologinį radinį – XVII a. akmenų grindinį, kuris yra pačiame aikštės pakraštyje, gerokai giliau nei bus virš jo sumontuoti nuotekų vamzdžiai.
Šis radinys suplanuotai požeminei automobilių aikštelei netrukdys.
