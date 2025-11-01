Klaipėdos Atgimimo aikštė virto baseinu

Rudens pradžioje archeologams baigus darbus aikštėje, čia buvusias pastatų bei gatvių liekanas įvertinti turėtų Kultūros paveldo departamento Vertinimo taryba. Ją sudaro septyni tituluočiausi paveldosaugos ekspertai.
Jie turėjo vietoje apžiūrėti, kaip atrodo archeologų ir architektų ištirtas plotas, bei aptarti jiems pateiktą ataskaitos medžiagą.
Tarybos nariai turėtų įvertinti, kiek aikštėje likusių pastatų dalių yra vertingos ir saugotinos.
Tokia apžiūra buvo suplanuota spalio 28-ąją, bet tarybos nariai tądien neatvyko.
Tokia apžiūra kol kas neįmanoma – po gausių lietų aikštė virto ištisu vandens telkiniu, slepiančiu visus objektus, kuriuos turėtų apžiūrėti ekspertai.
Kita sutarta apsilankymo data – lapkričio 18-oji, bet panašios priežastys gali dar kartą sutrukdyti aikštės apžiūrą.
Gali būti, kad aikštėje dirbančios įmonės darbininkams teks pasirūpinti iš apsemtų plotų išsiurbti vandenį.
O kol kas Atgimimo aikštės plotas vis dar primena pokario griuvėsius. Tik dabar jie dar ir telkšo vandenyje.
Naujausi komentarai