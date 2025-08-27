Atgimimo aikštės metamorfozės

Šiomis dienomis iš kelių taškų žvelgiau į naujai atkastus senosios Klaipėdos buvusių pastatų pamatus, sienų liekanas, grindinius. Įdomiausia dalis – atidengtas vaizdas po Herkaus Manto gatve, kur gerai matyti buvęs Liepų gatvės lankstas link buvusios Biržos gatvės.
Ten dabar gerai matyti ir buvusių pastatų linkis, fragmentai šaligatvio, ant kurio yra net išlikusios didelės granitinės plokštės, ir net kažkoks gerai išsilaikiusių lentų klojinys. Bendras vaizdas daro didelį įspūdį, primena istorinius garsiosios Pompėjos griuvėsius. Labai gaila, kad ten vykdomi darbai yra lyg įslaptinti, beveik negirdėti rimtų pasisakymų, diskusijų.
Aišku, daug kam Atgimimo aikštė yra vertybė tik kaip svajonė apie požeminę prieglaudą ir slėptuvę savo mašinėlėms. Tokių turbūt ir su šautuvu nepriverstum nors trumpam pasinaudoti visuomeniniu transportu.
Teko girdėti vienos nuosavos mašinėlės savininkės pasisakymą apie autobusus, kur, anot jos, ir labai nešvaru, ir kvapai negeri, todėl neturi jokio noro naudotis jų paslaugomis.
Gaila, bet dalis visuomenės vis dar negali atsikratyti to poniškumo sindromo, o kai kurie naujai jį susikuria.
O juk, be visų kitų problemų, masinis automobilizmas veikia ir klimato kaitą. Klimato atšilimo pasekmė yra ir ši vėsi bei lietinga vasara. Mat pietų Europoje vyrauja karšti orai, dėl to vyksta didelis Viduržemio jūros garavimas, dėl to susidaro debesys, kuriuos Atlanto vėjai stumia rytų ir šiaurės kryptimis, taigi ir mums.
Sovietiniai miesto tvarkytojai pokariu daug žalos miestui padarė griaudami įvairų istorinį ir kultūrinį paveldą. Jie pakeitė ir buvusių gatvių trasas Atgimimo aikštės aplinkoje, pakeitė ir naujo tilto per Dangę trajektoriją.
Užuot tiek tiltą, tiek gatvę įrengę taip, kaip buvo iki karo, sovietiniai projektuotojai pasirinko kitas trajektorijas. Keista, kad pasirinkę naują gatvės trasą (dabartinę Herkaus Manto gatvę) ją nutiesė net nepašalinę ten buvusių pastatų pamatų, sienų liekanų, o užpildami pastatų liekanas gruntu.
Tai savaip išėjo net į naudą, nes buvo išsaugotas nors ir minimalus buvusių statinių paveldas. Kyla pavojus, kad šių dienų reiklūs gatvių tiesėjai pareikalaus tas senienas pašalinti. Juk apsidrausdami jie dažnai sunaikina ir tai, kas visai netrukdė atliekamiems darbams.
Nėra jokių vilčių, kad tiltas būtų kiek pakoreguotas, o Herkaus Manto gatvė nukreipta buvusia trasa per Atgimimo aikštės vidurį. Jei vienokie ar kitokie tvarkymo darbai bus vykdomi Atgimimo aikštėje, reikėtų šiuolaikinėmis priemonėmis užfiksuoti atidengtas senosios Klaipėdos liekanas ir žymes. Mums turi būti vertybė ir XIX amžiaus istorinis palikimas, nes per įvairias negandas labai nuteriotoje miesto aplinkoje išliko labai nedaug ankstesnių epochų istorinio paveldo.
Skaičiau grupės architektų kritinį straipsnį dėl žadamo nugriauti Taikos pr. 78, buvusių Buitinio aptarnavimo rūmų situacijos ir jo architektūrinių vertybių. Nesu didelis sovietinės architektūros gerbėjas, bet ir aš pasisakau už šio statinio išsaugojimą. Tai nėra šiaip kokia nors standartinė dėžutė, kokių sovietmečiu buvo daug kur pristatyta.
Naujausi komentarai