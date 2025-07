Lenktynės Palangoje: įtempta kova užvirė iškart

Kaip pranešė organizatoriai, šių metų lenktynių sportinių automobilių parkas išskirtinai galingas ir spalvingas, o nedidelis varžovų skaičius 2682 metrų ilgio trasoje turi ir savų privalumų – tikėtina, kad sportininkams pasiseks įveikti „švarių“ ratų, kurių metu gali kristi ir trasos rekordas, paskutinį kartą pagerintas 2023 metais.

Tiesa, tarp sportininkų yra ir ne vienas pirmą kartą Palangoje startuojantis. „STATETA BRO & VEESLA by AIBE“ komandos pilotas Adam Christodoulou prieš startą dalinosi jauduliu ir džiugesiu, kad pagaliau pavyko atvykti į „Aurum 1006 km powered by Hankook“: „Tai mano pirmas kartas šiose lenktynėse ir labai džiaugiuosi jose pagaliau būdamas. Daug metų stebėjau jas. Prieš varžybas žiūrėjau daug praėjusių metų lenktynių įrašų.“

Ši komanda išskirtinė tuo, kad joje važiuoja tik du lenktynininkai.

Techniniai iššūkiai nuo pirmųjų kilometrų

Nors lenktynininkus lepino kone idealios sąlygos greitoms lenktynėms, techninių iššūkių išvengti nepavyko. Robertas Kupčikas turėjo išsukti iš trasos įveikus vos dvi dešimtis ratų – „Porsche Lietuva 92“ komandos „Porsche 911 GT3 CUP“ automobiliui pradėjo kaisti variklis, mechanikai išstūmė automobilį į paddocką remontui. Paklaustas, kiek laiko tai gali kainuoti komandai, vienas greičiausių lenktynininkų sakė, jog sunku kažką prognozuoti. Praėjus valandai, deja, komandos automobilis vis dar stovėjo.

„Skaylink Racing Team“ savuoju „Volkswagen Caddy“ taip pat teko grįžti pas savo mechanikus – automobiliui trūko stabdžių žarnelė, bet remontas užtruko vos kelias minutes ir grįžti į trasą pavyko ilgai netrukus.

„Kauno ASK“ ekipa, lenktyniaujanti legendiniu „Lada 2104“, į pitlane turėjo grįžto vos po poros įveiktų ratų – preliminariais duomenimis, automobilį ištiko reduktoriaus gedimas.

Po pirmosios valandos „Bio-Circle & HSG by SWAG“ išlaiko lyderių pozicijas, antroje vietoje „RIMO & LKU by EQUPAY.CH“ su „Porsche GT3 CUP“. Treti – „STATETA BRO & VEESLA by AIBE“.

Prasidėjus antrajai valandai įvyko ir pirmasis incidentas tarp dviejų automobilių – nesmarkiai vienas į kitą stuktelėjo Eduardo Klepiko vairuojamas „OVOKO by D2D“ komandos „Porsche GT3 CUP 992“ ir Ovidijaus Latožos vairuojamas „Volkswagen Caddy“. Pirmąją valandą „OVOKO by D2D“ PRO lygio pilotas Tauras Tunylas išlaikė itin greitą tempą ir nepraleido už jo važiuojančių varžovų.