Pusė lenktyninių kilometrų jau įveikta: vieniems iš lyderių teko pasitraukti

26-osiose „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynėse sportininkai įveikė daugiau nei pusę atstumo, o kova dėl pirmosios vietos vis dar įtempta: sekundžių atstumu viena nuo kitos važiuoja „RIMO & LKU by EQUPAY.CH“ ir „Bio-Circle & HSG by SWAG“ komandos.