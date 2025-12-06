Lietuvą atranda kruiziniai turistai

Per pastarąjį penkmetį iš viso į Klaipėdos uostą kruiziniais laivais atkeliavo daugiau nei 231 tūkst. turistų. Palyginimui, šių metų pradžioje Klaipėdoje gyventojų skaičius siekė beveik 161 tūkst.
Ateityje keleiviniai laivai pro Klaipėdos uosto vartus įplauks dar dažniau, tad ir mieste bei regione smalsiai besidairančių keliautojų bus galima išvysti vis daugiau. Ateinančiais metais atplaukti jau registravosi 67 laivai, o 2027 – net 99.
Atplaukiantys turistai verslams reiškia kiek greitesnį gyvenimo ritmą ir papildomą uždarbį.
Statistika rodo, kad dauguma jūros keliu Lietuvą atrandančių žmonių keliauja po miestą, lanko čia veikiančias kavines, restoranus, kultūros įstaigas ar renkasi ekskursijas po visame regione esančius lankytinus objektus.
Tai reiškia, kad laivuose neliekantys turistai sausumoje atveria pinigines – vidutiniškai vienas turistas krante pirkiniams ar pramogoms skiria apie 39 eurus.
2020–2024 m. laikotarpio duomenimis, kruiziniais laivais į Klaipėdą atkeliavę turistai išleido apie 9 mln. eurų.
Klaipėdos uoste jau įsibėgėjo vienas svarbiausių šiuo metu įgyvendinamų projektų – naujojo kruizinių laivų terminalo statybos.
Šis objektas taps patrauklia bei įsimintina Lietuvos vizitine kortele – pirmuoju įspūdžiu į mūsų šalį atplaukiantiems turistams.
Organiškai į miesto centre besikuriančias aukštos kokybės erdves įsiliesiantis projektas bus užbaigtas po poros metų.
„Siekiame, kad kruizinėje laivyboje Lietuvos kryptis reikštų aukštą kokybę: tobuliname paslaugas, bendradarbiaujame tarp sektorių, kuriame infrastruktūrą, skleidžiame žinią tarptautinėje rinkoje. Kiekvienas į Klaipėdos uostą atplaukiantis kruizinis laivas yra proga uždirbti verslams ir siekti, jog raginimas aplankyti Lietuvą skambėtų iš lūpų į lūpas“, – teigė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) generalinis direktorius Algis Latakas.
Be to, jau ne vienerius metus tarptautinėse parodose skleidžiama žinia, jog Klaipėda – ryškus taškas kruizinės laivybos žemėlapyje ir patraukli kelionių kryptis.
