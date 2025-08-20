Lietuvos jūrų muziejaus kurėnas „SüD.1“ po 20 metų sugrįžta į „SAIL Amsterdam“

Kurėnas „SüD.1“ – medinė Kuršių marių burvaltė, atkurta 2001 m. pagal tradicinius laivadirbystės principus ir turinti paveldo statusą – liudija šimtmečius gyvą žvejų tradiciją. „SAIL Amsterdam 2025“ metu kurėnas reprezentuos Lietuvą šimtų laivų apsuptyje, o rugpjūčio 21 d. ant jo denio vyks lietuvių bendruomenės vakaronė.
„Kad pūstų!“ – taip, išplaukdamas į marių vandenis, linkėdavo šviesios atminties pirmasis kurėno kapitonas, tradicinės Lietuvos laivybos tyrinėtojas ir puoselėtojas Romaldas Adomavičius.
„2005 m. dar buvau ką tik baigęs pirmąjį istorijos studijų kursą, kai su kurėnu „SüD.1“ dalyvavau didžiausiame jūriniame festivalyje „Sail Amsterdam“ („Sail“), – prisiminimais dalijosi dabartinis kurėno kapitonas, Lietuvos jūrų muziejaus direktoriaus pavaduotojas, vyriausias muziejaus rinkinių kuratorius Romualdas Adomavičius. – Tuomet kurėną festivaliui ruošė mano tėtis. Perėmiau iš jo burvaltės vairalazdę ir su atsinaujinusia įgula grįžtu į „Sail“.
Šių metų „SAIL Amsterdam“ šūkis – „United by Waves“ (liet. „Suvienyti bangų“) puikiai atspindi kurėno misiją: jungti istoriją, kultūrą, bendruomenes ir šalis.
„2005 m. galimybė dalyvauti „Sail“ atsirado gavus kvietimą iš tarpukario Lietuvos jūrininko Rapolo Čemeškos, gyvenusio ir baigusio mokslus Nyderlanduose, dukros Mildos ir jos vyro Berto. Tai buvo puiki proga tarptautiniu lygiu pristatyti muziejaus veiklą atkuriant tradicinę laivybą. Nedidelė Kuršių marių žvejų burvaltės replika nepaskendo tarp didžiųjų burlaivių gausybės ir buvo pastebėta istorinių bei tradicinių laivų mylėtojų. Užsimezgė ryšiai su jūrinio paveldo organizacijomis, pradėta gilintis į istorinių laivų išsaugojimo principus kitose šalyse, ypač Nyderlanduose“, – pasakojo Romualdas.
„Šių metų kelionės tikslai panašūs: tęsiant europinį bendradarbiavimą, parodyti, kad Lietuvoje burvaltės vis dar plaukia, o medinis burinis laivynas yra gyvas. Lietuvos jūrų muziejus tarp daugybės veiklų nenustoja remti ir prisidėti prie tradicinės laivybos atgimimo. Tai, ką pradėjo ir kūrė mano tėvas, tęsiasi, įgauna naujas formas ir įtraukia naują kartą. Svarbiausia mūsų idėja – „laivai turi plaukti“.
Ši istorinė kelionė bangomis suvienijo ne tik „SüD.1“ įgulą, bet ir Lietuvos jūrų muziejaus partnerius bei rėmėjus – jų parama ir įsitraukimas užtikrina, kad kurėnas pasiektų tarptautinį laivų festivalį. Kurėno gabenimu iki Amsterdamo ir jo grįžimu rūpinasi daugybė pagalbininkų – nuo Nyderlandų Karalystės ambasados iki atskirų įmonių. Dėl laivo transportavimo į logistikos kompaniją „Girteka Logistics“ komercijos direktorių Marką Mulderį kreipėsi pats Nyderlandų ambasadorius Lietuvoje Jack Twiss Quarles van Ufford. Ir atsakymas buvo teigiamas.
„Žinia apie poreikį senąjį lietuvių laivą nugabenti į Amsterdamo regatą mane labai nudžiugino, – sakė Markas Mulderis. – Kaip olandui, atstovaujančiam didžiausią lietuvišką logistikos kompaniją, prisidėti prie Nyderlandų ir Lietuvos kuriamų ne tik verslo, bet ir kultūrinių saitų – didelė garbė. O kurėnas – tikrai neeilinis krovinys „Girtekos“ komandai. Vežti paveldo statusą turinčią muziejinę Lietuvos vertybę į prestižinę Amsterdamo regatą – didelė atsakomybė.“
Kurėnas iki Amsterdamo keliavo ne tik sausuma, bet ir jūra. Rugpjūčio 16-osios vidurnaktį kurėnas iš Klaipėdos išplaukė „DFDS Seaways“ keltu į Kylį, o po dviejų dienų įgula pasitiko jį Nyderlanduose, kur jis buvo sėkmingai nuleistas į vandenį. Vakar kurėnas atplaukė į Amsterdamą. Šiandien, iškėlęs bures ir vėliavas, jis dalyvaus didžiajame laivų parade, o 21 d., 18 val., pakvies Nyderlanduose gyvenančius tautiečius ant denio – į lietuviškų dainų ir istorijų vakarą. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija tapo šio susitikimo ambasadoriumi.
„Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad šiemet didžiojoje regatoje matysime ir kurėną. Šio unikalaus laivo dalyvavimas ne tik primena apie amžius siekiančius laivų gamybos ir laivybos ryšius tarp Lietuvos ir Nyderlandų, bet ir stiprina ryšius tarp mūsų kraštų bei žmonių“, – sakė Lietuvos Respublikos ambasadorius Nyderlanduose Neilas Tankevičius.
Kurėno misiją palaiko ir „BeNeLux lietuvių regata“ – buriuotojų iniciatyva, jungianti bendruomenę ir pilietiškumą. Įgulos viešnage Amsterdame, pačioje miesto širdyje, pasirūpino lietuvių šeimos valdoma įmonė „Vindo Solar B.V.“. Įgulos apranga pasirūpino AB „Limarko laivyninkystės kompanija“, o sklandų kurėno iškėlimą Klaipėdoje ir nuleidimą Nyderlanduose užtikrino LKAB „Klaipėdos Smeltė“.
2025 m. Įgula: Gabrielius Kuliešius, Romualdas Adomavičius, Jolanta Intejeva ir Aurimas Rumša.
2005 m. Įgula: Romualdas Adomavičius, Romaldas Adomavičius, Remigijus Dailidė ir Rimas Neverauskas.
