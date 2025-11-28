 Mažiesiems klaipėdiečiams – dar viena saugi ir spalvinga erdvė žaidimams

Mažiesiems klaipėdiečiams – dar viena saugi ir spalvinga erdvė žaidimams

2025-11-28 10:49
Klaipėdos miesto savivaldybės inf.

Klaipėdoje įrengta dar viena vaikų žaidimo aikštelė.

Klaipėdos miesto savivaldybė pranešė, kad Minijos gatvėje 129 įrengta vaikų žaidimų aikštelė.

Aikštelė paskirstyta į dvi zonas: aktyvaus žaidimo zona su daugiafunkciniu įrenginiu – čiuožyklomis ir laipiojimo elementais; judėjimo ir balansavimo zona, kurioje mažųjų laukia ypač mėgstamos sūpynės, besisukanti virvinė piramidė, balansinės sūpynės bei spyruoklinis įrenginys, pritaikytas žmonėms su negalia.

Aikštelėje taip pat įrengti mažosios architektūros elementai – suoliukas ir šiukšliadėžė, o saugumui užtikrinti paklota spalvinga, atsitrenkimą švelninanti danga.

Ateinančių metų pavasarį planuojama užbaigti naują vaikų žaidimų aikštelę Mogiliovo gatvėje 13 bei dar vieną dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvą – vaikų žaidimų aikštelę Žardininkų parke.

Šiame straipsnyje:
žaidimų aikštelė
Minijos gatvė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų