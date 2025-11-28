Klaipėdos gatvėse – dvi pavojingos situacijos tą pačią dieną

Vaizdo registratoriai avarines situacijas užfiksavo ketvirtadienį.
Apie trečią dienos vilkiko vairuotojas, važiuodamas Minijos gatve, antrojoje juostoje vos nesutraiškė kelių automobilių.
Ties „Orlean“ degaline vienas vairuotojas suko į kairę. Antrojoje juostoje paskui jį sustojo dar trys automobiliai.
Iš paskos atlėkęs vilkikas staiga suko į kairę, tuo metu priešprieša vos spėjo pravažiuoti kita mašina.
Tačiau priešpriešinėje eismo juostoje antrąja juosta važiavusios mašinos vairuotojui pasisekė, nes jis spėjo sustabdyti automobilį, kai prieš nosį iššoko vilkikas.
Labai panašu, kad sunkiasvorio transporto vairuotojas, sukdamas į priešpriešą, labiau stengėsi išvengti smūgio į antrojoje eismo juostoje stovinčius automobilius.
Pirmąja juosta tuo metu važiavo kitas automobilis.
Iš vaizdo įrašo nėra aišku iki galo, ar vilkikas kliudė antroje juostoje stovėjusio automobilio kairį galinį šoną, ar ne.
Kai kurie klaipėdiečiai buvo įsitikinę, kad be nuostolių šioje situacijoje nebus apsieita. Paskutinis eilutėje stovėjęs BMW automobilis veikiausiai galėjo nukentėti.
Maždaug po valandos, apie 16 val., Gedminų gatvėje staiga teko stabdyti autobusui ir lengvajai mašinai, nes iš šalutinio kelio staiga iššoko juodos spalvos „Mercedes“ automobilis.
Mašinos vairuotojas sugalvojo sukti į kairę, o tuo metu pagrindiniu keliu į šią sankryžą artėjo autobusas ir lengvasis automobilis. Abiems teko staiga stabdyti.
Nors vairuotojai keikia šią vietą, nes matomumą čia riboja pakelėje stovinčios mašinos, tačiau tai dar nereiškia, kad galima elgtis pažeidžiant Kelių eismo taisykles.
