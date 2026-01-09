Melnragėje sparčiai kyla modernūs globos namai senjorams

„Statybos darbai Melnragėje vyksta sparčiai – jau dabar naujai statomame pastatų komplekse matomas realus jų progresas. Modernūs senjorų globos namai yra labai reikalingi miestui, jie taps reikšmingu žingsniu Klaipėdoje stiprinant socialinių paslaugų infrastruktūrą ir prieinamumą, užtikrinant orią ir kokybišką senjorų priežiūrą.
Šiuo projektu atliepiame tai, kas svarbu Klaipėdos senjorų bendruomenei – suteikti galimybę oriai sutikti senatvę savivaldybės globos namuose“, – sakė statomuose globos namuose apsilankęs Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Sklype esantis nenaudojamas pastatas bus rekonstruotas ir išplėstas, šalia statomas ir naujas pastatas, kuris bus sujungtas su esamu. Daugiau nei 4300 kv. m ploto komplekse apsigyvens 81 senjoras, dvylika vietų bus skirta asmenims, sergantiems demencija.
Pastatas bus visiškai pritaikytas žmonėms, turintiems negalią, jame bus įrengti ne tik gyvenamieji kambariai, bet ir medicinos kabinetai, poilsio erdvės bei maitinimo patalpos. Aplinką planuojama paversti jaukia erdve: įrengti pasivaikščiojimo takus, pavėsines ir suoliukus patogiam senjorų poilsiui.
Šiuo metu pirmajame korpuse (Aušros g. 41) jau įrengtos dviejų aukštų lauko sienos su perdanga, ruošiamasi montuoti stogą bei betonuoti pirmojo aukšto grindis. Antrajame korpuse jau iškilo dviejų aukštų sienos bei perdanga, vyksta pasirengimas stogo žiedo ir pirmojo aukšto betonavimui. Rekonstruojamame pastate demontuotos nereikalingos konstrukcijos, o šiuo metu rengiamas pamatų sutvirtinimo projektas.
Teritorijoje gręžiami geoterminio šildymo gręžiniai, netrukus į statybvietę turėtų atkeliauti užsakyti liftai, langai bei stogo konstrukcijos.
Projektui įgyvendinti skirta 8,27 mln. eurų Europos Sąjungos investicijų, o savivaldybė papildomai skyrė beveik 3,3 mln. eurų.
