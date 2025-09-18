Miestiečiai pavargo kovoti su problema: laiptinėje – paauglių šėlionės

„Vargstame jau antrus metus – mokiniai būriuojasi ne tik 8–9 aukštuose, bet ir palėpėje. Trūkus kantrybei kreipiausi į mokyklos administraciją, tačiau jokio atsakymo negavau“, – vienoje feisbuko grupėje patirtimi dalijosi Žardininkų g. 4-ojo namo gyventojas, pasislėpęs po anonimo kauke.
Netrukus sulaukta daugybės komentarų, patvirtinančių, kad tokia problema nėra tik vieno namo bėda.
„Tikra tragedija – mūsų daugiabutyje tai ir prispjaudyta, sienos nuspardytos, šiukšlės paliekamos. Įdomu, kas juos įleidžia į laiptinę?“ – svarstė klaipėdietė Rasa.
Žmonės spėliojo, kad paaugliai tikriausiai atspėja durų kodus arba žino universalius, veikiančius beveik visur.
„Per vasarą buvo ramu, bet vos prasidėjus rugsėjui – vėl šiukšlynas“, – piktinosi klaipėdietis.
Pasak uostamiesčio savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus vyriausiojo specialisto Lino Lapinsko, vadovaujantis Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklėmis, miesto teritorijoje draudžiama mėtyti nuorūkas, popierių, prekių pakuotes, atliekas ar kitaip teršti aplinką, o už šiukšlinimą taikoma administracinė atsakomybė.
Už pažeidimus, padarytus asmenų iki šešiolikos metų, atsako jų tėvai ar globėjai – vyresni jau atsako patys.
„Už pažeidimus, padarytus asmenų iki šešiolikos metų, atsako jų tėvai ar globėjai – vyresni jau atsako patys“, – tvirtino L. Lapinskas.
Specialistas ragino gyventojus nebūti abejingiems ir apie viešosios tvarkos pažeidimus pranešti bendruoju pagalbos telefonu arba Klaipėdos savivaldybei.
