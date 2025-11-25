Atšalus orams – problema daugiabučiuose: ką daryti, jei laiptinėje apsigyvena benamis?

Ką daryti, jei laiptinėje apsigyvena benamis, pasakojo „Mano būsto“ atstovas Paulius Ugianskis.
– Benamiai laiptinėse. Kiek tai apskritai yra dažna problema?
– Kiekvienas laipsnis į minusą – vis didesnė tikimybė, kad tam tikrose laiptinėse, tam tikruose namuose socialiai pažeidžiami asmenys apsilankys ir lankysis. Tai yra metai iš metų besitęsianti problema.
– Ir kokių istorijų esate pats girdėjęs? Ko benamiai laiptinėse pridirba?
– Iš tikrųjų didelės egzotikos čia nėra. Netgi sakyčiau atvirkščiai – tie žmonės, kurie žiemos metu, kai kieme tikrai šalta, ieško pastogės. Pagrindiniai aspektai yra tie, kad žmonės nešasi savo daiktus, taip negražiai pasakysiu – pridergia, atlieka gamtinius reikalus. Kai kurie galbūt tiesiog pasitiesia kažkokius maišus. Esame matę ir čiužinių, kad tik pernakvotų, ir ryte išeina. Bet suprantama, žmonėms tai nėra malonu. Gyventojams, kurie kiekvieną dieną eina iš darbo į darbą, tą vaizdą matyti tikrai sukelia bent mažiausiai diskomfortą.
– O be to, kad yra nemalonu, kur dar slypi pavojus, kai benamiai apsigyvena ir miega laiptinėse?
– Kriminalinio pavojaus nesu girdėjęs – kad jie būtų agresyvūs, pultų ar darytų plėšimus, vagystes ir panašiai. Tai nėra tas kontingentas. Čia žmonės dažniausiai renkasi laiptinę kaip pastogę. Kadangi dėl nežinomų priežasčių nesikreipia į tarnybas, kur jiems suteikiama nakvynė, lieka tas nešvaros aspektas: po savęs jie palieka pridergtas vietas, šiukšlių, maisto likučių. Ką darome, jeigu tokį dalyką pamatome? Kas jau mūsų valioje – visada stengiamės atvažiuoti, išvalyti ir, esant poreikiui, išdezinfekuoti patalpas, kad kažkokios ligos ar parazitai nepersimestų.
– O už visus tuos nuostolius, dezinfekavimus moka patys daugiabučių gyventojai, ar ne?
– Be abejo, ne tiek problema, kiek faktas, nes tai vis tiek yra gyventojų turtas. Kaip apsisaugoti nuo tokių nekviestų svečių? Yra du esminiai aspektai, kurie, jeigu neveikia šimtu procentų, bent jau gali sumažinti tokių svečių tikimybę iki minimumo. Pirmas dalykas – namuose, laiptinėje turėtų būti patikima spyna, telefonspynė, ne ta, kurią esame iš senovės įpratę matyti: trys nuspausti mygtukai, iš kurių matosi kodas. Nerašyti kodo prie durų, kaip kartais būna paliekama paštininkams.
Antras dalykas – kaimynų bendruomeniškumas. Jeigu pastebėjo asmenį – pranešti mums arba tarnyboms. Taip pat nepalikti atvirų durų, nenuspausti mygtuko, kai išgirstamas skambutis. Žmogus įpratęs – galbūt galvoja, kad kurjeris ar paštininkas, paklausti nepaklausia ir paspaudžia. Ir, be abejo, labai padeda vaizdo stebėjimo kameros. Tokie du–trys pagrindiniai aspektai tikrai sumažintų tikimybę iki minimumo.
– Ir kreiptis, kiek supratau, reikia arba į administratorių, arba į policiją? Jei pamatome – patiems nebandyti išvaryti?
– Pasišnekėjus visada galima mandagiai paprašyti išeiti, ir tokių atvejų tikrai yra buvę – žmonės susirenka daiktus ir išeina. Bet geriausia kreiptis į policiją arba į pastato administratorių, ir tada jau bendromis jėgomis žiūrėsime, bandysime, aiškinsimės, tvarkysime tam, kad žmonės nepatirtų diskomforto.
Naujausi komentarai