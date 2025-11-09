Miestiečius kviečia pasidalinti gerumu

Iniciatyvą paskelbė Klaipėdos Smiltelės seniūnaitis Marius Bagdonavičius, paragindamas gyventojus nebijoti dalintis ir užtikrindamas, kad viskas vyks anonimiškai.
„Mieli Smiltelės gyventojai, gal kas turite nenaudojamų drabužių, avalynės ar daiktų, kurie dar galėtų praversti kitiems? Drabužiai turėtų būti nesuplyšę ir geros išvaizdos. Jei taip – parašykite man, aš juos perduosiu tiems, kam šiuo metu labai reikia pagalbos. Ačiū už jūsų gerumą ir bendruomeniškumą – kartu galime padaryti daug daugiau“, – kvietė M. Bagdonavičius.
Pasak jo, artėjant šaltesniems orams tokia pagalba gali būti itin reikalinga ir kai kam tapti reikšminga dovana.
„Tai labai šaunu, nes kaip tik šventės artėja, šalčiai – kažkam to labai reikia“, – teigė seniūnaitis.
Anot M. Bagdonavičiaus, svarbiausia – noras padėti, nes kiekvienas mažas gerumo gestas gali tapti didele pagalba.
„Labai gera iniciatyva yra padėti tiems, kam sunku. Kol dar galiu padėti – stengiuosi padėti visiems ir paraginti kitus“, – pridūrė jis.
Visa parama bus perduodama tiems, kam jos labiausiai reikia, o norintys prisidėti gali susisiekti privačiai.
