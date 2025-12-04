Mirė Klaipėdos universiteto profesorė Valentina Burkšienė

Klaipėdos universitete V. Burkšienė pradėjo dirbti 2010 m. Turizmo ir rekreacijos katedroje lektore. 2012 m. Kauno technologijos universitete ji apgynė socialinių mokslų daktaro disertaciją tema „Darnaus vystymosi organizacinis mokymasis“. Universitete profesorė ne tik vykdė mokslinę ir pedagoginę veiklą, bet ir ėjo Turizmo ir rekreacijos katedros vedėjos pareigas, dirbo studijų programų koordinatore. Vėliau prisijungė prie Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedros, kur dirbo docentės, o vėliau – profesorės pareigose.
Savo akademinėje karjeroje prof. dr. V. Burkšienė paskelbė beveik penkias dešimtis mokslinių publikacijų, tarp jų – keturias knygas. Daugelis jos darbų publikuoti tarptautinėse aukšto lygio leidyklose ir indeksuoti prestižinėse duomenų bazėse. Profesorės tyrimai nuolat buvo orientuoti į aktualias Klaipėdos regiono ir Kuršių nerijos problemas. Ji vadovavo ir dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose projektuose, buvo kviečiama kaip ekspertė rengiant Kuršių nerijos nacionalinio parko strateginius dokumentus, dirbo kelių mokslinių žurnalų redakcinėse kolegijose.
Per visus savo darbo metus universitete prof. V. Burkšienė siekė įkvėpti studentus domėtis darnaus vystymosi, viešojo administravimo ir gerosios valdysenos temomis. Ji dėstė viešojo administravimo, regionų valdymo, socialinės geografijos, turizmo ir rekreacijos studijų programose, pastaruoju metu vadovavo politikos mokslų krypties doktorantams. Profesorė buvo viešojo administravimo studentų mokslinės konferencijos organizatorė ir studentų mokslinių darbų leidinio iniciatorė bei sudarytoja. Kolegų ir studentų ji buvo vertinama ir mylima už lyderystę, profesionalumą, atsakingumą, nuolatinį tobulėjimą, gebėjimą įkvėpti, žmogiškumą ir šiltą humoro jausmą.
Valentina buvo pavyzdys ne tik universitete. Jos veiklą įprasmina darbai Klaipėdos Rotary klube „Karalienė Luizė“, kur ji aktyviai dalyvavo socialiniuose, kultūriniuose ir švietimo projektuose. Visų šių iniciatyvų centre visada buvo žmogus, jo savivertė ir galimybė keisti savo gyvenimą bei aplinką.
Klaipėdos universiteto bendruomenė neteko autoritetingos, išmintingos ir itin atsidavusios kolegės bei mokslininkės, kurios nuomonė buvo gerbiama, o darbai paliko ryškų pėdsaką ugdant viešojo administravimo, turizmo ir kitų sričių specialistus. Valentina tiek akademiniame, tiek kasdieniame gyvenime ne tik tikėjo tarnyste žmonėms ir bendruomeniškumo stiprinimu, bet ir nuosekliai gyveno pagal šias vertybes, savo darbais ir pavyzdžiu keisdama žmonių gyvenimus. Liko nebaigti darbai, drąsūs, kolegas telkę sumanymai ir skaudi tuštuma, neleidžianti susitaikyti su per ankstyvu išėjimu.
Klaipėdos universiteto bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir visiems ją pažinojusiems.
Naujausi komentarai