Mosėdžio gydytojui atminti – tūkstančiai žvakučių

Mosėdžio bendruomenės ir Skuodo „Rotary“ klubo narė Daiva Kasparienė pasakojo, kad šią akciją kasmet įgyvendindavo vietiniai, nes Akmenų muziejaus įkūrėjas V. Intas mosėdiškiams itin svarbus iki šiol.
„Ši iniciatyva gimė iš pačių žmonių. Po gydytojo V. Into išėjimo žmonės jo mirties dieną patys nešdavo ir degdavo žvakutes. Taip ši tradicija natūraliai tęsėsi metų metus. Šiemet, minint šimtąsias gydytojo gimimo metines, „Rotary“ klubas kartu su Akmenų muziejumi nusprendė idėją įprasminti dar plačiau. Gydytojui šiemet būtų sukakę šimtas metų, tad per visus 2025 metus įvyko net 80 renginių, skirtų jam atminti. Jis buvo paskelbtas Skuodo rajono Metų žmogumi. Kaip sakome, šis gydytojas Lietuvoje dar ne visiems yra atrastas“, – sakė D. Kasparienė.
Suskaičiuota, kad iš viso buvo uždegtos 8 778 žvakutės. Jos į Lietuvos rekordų knygą buvo įrašytos „Daugiausia žvakučių vienam žmogui atminti“ pavadinimu. Akcijos metu buvo šlapdriba, tad degant žvakes susidurta su iššūkiais.
Dalis žvakučių – tvarios, vadinamosios tabletės, kurias galima užpildyti ir vėl naudoti. Anot D. Kasparienės, jos bus vežamos į Ukrainą.
„Per tokį orą, koks buvo tądien, vienu metu manėme, kad nepavyks. Vienas uždegdavome, o kitas užpūsdavo. Atrodė, kad kovojome su vėjo malūnais. Bet žmonės neatsitraukė, vis tiek degė žvakutes. Vaizdas buvo nerealus. Didelis žmonių atsidavimas. Dalis dirbo būdami ant vandens, irklinėse valtyse, pasiruošimo darbai vyko nuo pat ryto. O tie, kurie fiksavo rekordą, atvyko vėliau“, – kalbėjo pašnekovė.
Akcijoje dalyvavo organizacijų, įmonių, ligoninės, gimnazijos ir kitų bendruomenių nariai.
Koks tiksliai skaičius buvo dalyvių, D. Kasparienės teigimu, sudėtinga pasakyti, bet veikiausiai buvo šimtai žmonių, kurie, nors ir pučiant vėjui bei šąlant rankoms, nepasidavė, kol buvo uždegtos visos žvakutės.
