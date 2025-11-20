 Naujausia žinia: nuspręsta grąžinti Klaipėdoje iš tėvų paimtą kūdikį

Naujausia žinia: nuspręsta grąžinti Klaipėdoje iš tėvų paimtą kūdikį

2025-11-20 13:13
BNS inf.

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė sako, kad vaiko teisių gynėjai priėmė sprendimą grąžinti Klaipėdoje iš tėvų paimtą naujagimį.

„Vaiko teisių gynėjai, pasikalbėję su kūdikio tėvais, šeimos artimaisiais, šiuo metu įvertinę visą turimą informaciją – priėmė sprendimą, kad šiandien kūdikis saugiai grįš į namus“, – socialiniame tinkle „Facebook“ ketvirtadienį pranešė I. Skuodienė.

Lapkričio 14 dieną skelbta, kad vaiko teisių apsaugos atstovai, padedami policijos pareigūnų, iš vienos Klaipėdos ligoninės paėmė naujagimį.

Teigiama, kad ligoninėje kilo žodinis konfliktas su kūdikio tėvais, dėl kurio atvyko Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnai, o naujagimis buvo perkeltas į saugią aplinką.

Pasak I. Skuodienės, šeimai buvo pasiūlyta visa šiuo metu reikalinga pagalba. Vaiko teisių gynėjai tikisi, kad šeima bendradarbiaus su specialistais.

Von
Kiek ta Žiobienė ir Skuodienė šaipysis iš tautos. Von jas iš vaikų teisių kontrolės. Šlyštu jau ir matyti ir girdėti šitas sociopates patyčias iš vaikų ir tėvų organizuojančias.
3
0
Lietuvoje tampa norma plėšt kūdikius ar vaikus iš motinų
4
0
Reikia pradėti
nuo to, kad prieš laiką gimęs naujagimis turėjo likti ITS, kur ir buvo iki paėmimo. Nesuprantama, kaip medikai galėjo atiduoti tarnybai kūdikį. Ir, kaip matyti iš pasisakymo, jau ir tėvas tapo tėvu, ir motina tapo motina, o svarbiausia - abu tėvai tapo matomi ir, pasirodo, besą visiškai adekvatūs, su kuriais galima kalbėtis ir netgi atiduoti jiems kūdikį. Baisesnės istorijos už šią nepamenu, kada girdėjau. Trumpai: ir tarnybų, ir medikų veiksmai turi būti ištirti, o kaltieji - patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Dar nesuprantama, kaip tas pūzras policajus, kuris šėliojo Klaipėdos bare ir dėl to buvo atleistas iš tarnybos, staiga atsidūrė Vaiko teisių apsaugos tarnyboje? Jau tapo krištolinio tyrumo, ar kaip?
9
0
