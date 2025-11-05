Naujos galimybės pastatams tvarkyti: Klaipėdoje skelbiamas paraiškų priėmimas

Statinių atnaujinimas Klaipėdoje finansuojamas pagal dvi programas. Viena jų – jau sėkmingai įgyvendinama fasadų tvarkybos programa, kuri šiemet išsiplėtė. Nuo šiol savivaldybės finansavimas gali būti skiriamas ne tik senamiestyje esančių pastatų tvarkymui. Savivaldybė taip pat ketina finansuoti naujamiesčio pastatų, kurie ribojasi su Herkaus Manto, Liepų, K. Donelaičio, S. Nėries, S. Daukanto, S. Šimkaus, Bokštų, Puodžių, I. Kanto, J. Janonio, Šaulių, Danės gatvėmis, M. Mažvydo alėja, K. Donelaičio ir Lietuvininkų aikštėmis, fasadų tvarkymą.
Taikomos dar palankesnės sąlygos pastatų fasadų tvarkymo finansavimui. Savivaldybės parama fasadų remontui didėja iki 50 tūkst. eurų, jei pastato tvarkomi paviršiai bus didesni nei 500 kv. m. Jei darbų apimtis bus mažesnė, gali būti skirta iki 30 tūkst. eurų parama. Savivaldybės skiriamų lėšų dalis pastato fasadų remontui sudarys iki 70 procentų darbų sąmatinės vertės. Bus kompensuojama ir dalis projekto arba aprašo rengimo išlaidų.
Teikiant paraiškas, būtina pasirinkti ir pildyti patvirtintą paraiškos formą. Paraiškos teikiamos kartu su parengtu darbų projektu ir leidimu arba paprastojo remonto aprašu (aprašo reikalavimai išdėstyti naujai patvirtintoje tvarkoje 9.7 punkte), kvalifikuoto specialisto parengta sąmata bei kitais būtinais dokumentais. Siūlome teikti paraišką naudojant elektroninę formą, esančią internetinėje svetainėje tvarkau.klaipeda.lt → Fasadų tvarkymas.
Klaipėdos miesto savivaldybė taip pat kviečia teikti paraiškas Saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų daliniam finansavimui gauti 2026 m. Tai puiki galimybė, prisidedant savivaldybei, suremontuoti arba restauruoti Klaipėdos mieste esančio saugomo pastato pamatus, fasadus, stogą. Raginame aktyviai teikti paraiškas finansavimui gauti prastos būklės pastatų savininkus, o taip pat istorinių dvarų – Paupio (Bachmano), Mažojo Tauralaukio, Sendvario valdytojus.
Savivaldybės skiriamų lėšų dalis projekto arba atskiro etapo įgyvendinimui sudarys iki 50 procentų jo sąmatinės vertės (medinės ir fachverko konstrukcijos objektų tvarkybos darbams iki 70 procentų), tačiau ne daugiau kaip 90 tūkst. eurų, o taikomiesiems tyrimams – iki 50 tūkst. eurų.
Teikiant paraiškas, būtina pasirinkti ir pildyti patvirtintą paraiškos formą. Paraiškos teikiamos kartu su parengtu tvarkybos darbų projektu, projekte esama sąmata bei kitais būtinais dokumentais. Siūlome teikti paraišką naudojant elektroninę formą, esančią internetinėje svetainėje tvarkau.klaipeda.lt → Paveldinių pastatų tvarkymas.
Paraiškų priėmimas vyks nuo 2025 m. lapkričio 10 d. iki 2026 m. sausio 16 d.
Dėl paraiškų teikimo prašome kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros departamento Paveldosaugos skyrių (Liepų g. 11, Klaipėda) el. p. [email protected], tel. 0 (46) 39 60 68, 39 60 38.
Visą informaciją, susijusią su paraiškų teikimu, rasite interneto svetainėje tvarkau.klaipeda.lt.
Naujausi komentarai