Neringa nekeičia komercinio NT mokesčio tarifo

Tuo metu būstui bus taikomas 0,5 proc. tarifas – jį mokės didesnės nei 450 tūkst. eurų vertės būsto savininkai (arba 900 tūkst. eurų – jeigu bendrasavininkai du). Apleisto NT mokestis didės nuo 3 iki 5 procentų.
Tokiam savivaldybės administracijos siūlymui ketvirtadienį pritarė Neringos taryba.
Miesto meras Darius Jasaitis teigė, kad Neringoje kai kurių viešbučių mokestinė vertė išaugo iki 3,5 karto, todėl taryba ateityje turės priimti sprendimus dėl lengvatų.
„Mes tvirtiname patį mažiausią (tarifą – BNS), kokį leidžia įstatymas. Čia mūsų rankos surištos, prie jo dar prisidės 0,2 proc. (Gynybos fondui – BNS). (...) Viešbučiai, kurie stovi čia jau 30 metų ir daugiau, tai kai kuriems yra pabrangę (mokestis – BNS) iki 3,5 karto. Pridėjus 0,2 proc. ir 3,5 karto pabrangimą visi nesunkiai gali pasiskaičiuoti, kas laukia verslo“, – ketvirtadienį tarybos posėdyje sakė D. Jasaitis.
„Tai net neabejoju, kad taryba turės sugrįžti ir bandyti paruošti kažkokį (lengvatų – BNS) tvarkos aprašą, kuris jau bus savivaldybės sąskaita“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad Seimas šių metų birželį priėmė daugiausia diskusijų visuomenėje sukėlusias NT mokesčio įstatymo pataisas. Vyriausybės teiktas tiek pirminis, tiek vėlesnis pakoreguotas projektas valdančiųjų buvo pakeistas, visuomenei ir daliai politikų jį sukritikavus.
Dabar gyventojų NT apmokestinamas 0,5–2 proc. tarifais, tačiau tik nuo 150 tūkst. eurų vertės.
Tuo metu komercinio NT apmokestinimo tvarka nuo 2026 metų nesikeičia – jam bus taikomas 0,5–3 proc. mokestis, o konkrečius tarifus iki gruodžio turi nustatyti savivaldybės. Be to, šis turtas bus apmokestintas papildomu 0,2 proc. tarifu, o jo lėšos bus skirtos Gynybos fondui.
Apleistam turtui bus taikomi 1–5 proc. tarifai. Tačiau smarkiai padidėjus mokestinei NT vertei, savivalda nustato mažesnius tarifus, kad našta verslui smarkiai nedidėtų.
