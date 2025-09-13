Nidoje vyks aviacijos šventė „Aero Nida 2025“

Pasak organizatorių, šiemet renginys pažymės penkerius metus nuo Nidos aerodromo veiklos atkūrimo.
Šventė taip pat skiriama svarbioms Lietuvos aviacijos sukaktims: pirmojo lietuviško lėktuvo ANBO I šimtmečiui ir Felikso Vaitkaus skrydžio per Atlantą 90-mečiui.
Trijose aviacinėse programose pasirodys akrobatinė grupė ANBO (Rolandas Paksas, Robertas Noreika ir Algimantas Žentelis), „Iron Wolf Aerobatics“ pilotas Igoris Lobanovas.
Vyks oro ir žemės „dvikova“ – lėktuvas lenktyniaus su Bentley superautomobiliu, taip pat lėktuvo bei motociklo šou.
Renginį vainikuos „Baltic Bees Jet Team“ naikintuvų grupė iš Latvijos.
Vakare dalyvių lauks šviesos, ugnies ir muzikos šou „Sutemos“, kurių metu dangų nušvies vakariniai skrydžiai, pirotechnikos efektai bei specialios šviesos instaliacijos.
Visą savaitgalį dalyviams bus siūlomi apžvalginiai skrydžiai virš Kuršių nerijos.
Tarp aviacinių pasirodymų vyks Monikos Liu ir grupės „Biplan“ koncertai.
Organizatoriai vaikams siūlys susipažinti su dronų technologijomis, konstruoti lėktuvų modelius, lavinti kūrybiškumą.
Aviacijos šventę „Aero Nida 2025“ organizuoja Nidos oro parkas, Nidos aeroklubas ir Nidos sklandymo mokykla. Renginį dalinai finansuoja Neringos savivaldybė.
