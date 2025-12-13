Sužibo labiausiai į Lietuvos vakarus nutolusi Nidos Kalėdų eglutė

„Jei yra žemėje vieta, kur per šventes gimsta stebuklai – tai Neringa. Žiemą ji sulėtėja, tampa jauki, šviesi ir artima. Didžiųjų metų šventes čia visuomet pasitinkame be skubos – jūros, marių ir kopų ritmu, kurį praturtins prasmingi, šventinį džiugesį dar labiau stiprinantys renginiai. Kviečiame šventes sutikti Neringoje – ten, kur ramybė ir šviesa tampa didžiausia dovana“, – sakė Neringos meras Darius Jasaitis.
Nuo gruodžio iki Naujųjų metų Neringoje šventinę nuotaiką kurs nuotykiai gamtoje, koncertai, kūrybinės dirbtuvės, spektakliai visai šeimai ir ypatingas Nidos Kalėdų miestelis.
