Sužibo neįprasta Kalėdų eglutė: vietoje žaisliukų – gyvūnų viltys

Dvi padūkusios katytės – Mia ir Maja – ieškojo naujų namų, nes buvę šeimininkai jų atsisakė.
„Atvykusios iš Mažeikių. Abi – dvejų metų amžiaus. Jų istorija panaši į daugelį kitų: pasikeitus gyvenimo sąlygoms, žmonės atsisako gyvūnų“, – pasakojo Rožinės pėdutės savanorė Simona Pozdniakė.
Katytės prieglaudoje praleido pusmetį, kol jų nuotraukos atsidūrė ant Šančių bendruomenės Kalėdų eglės. Tai dizainerio Mantas Mackevičius sumanyta iniciatyva – tarp įprastų žaisliukų pakabinti ypatingi papuošimai su prieglaudų gyvūnų nuotraukomis. Ant medžio šakų supasi mažos vilčių istorijos – kiekvienas žaisliukas tampa portretu su viena didele svajone: rasti namus.
„Norėjosi atkreipti dėmesį į prieglaudas. Yra daug gyvūnų, kurie neturi namų, tad norėjau prisidėti prie šios problemos sprendimo. Pats esu gyvūnų mylėtojas“, – neslėpė bendruomenės eglutės iniciatorius.
Ant vienos žaisliuko pusės – gyvūno nuotrauka ir trumpas aprašymas, ant kitos – QR kodas. Jį nuskenavus atsiveria informacija apie prieglaudą ir galimybė susipažinti su augintiniu. Ant eglutės tokių ypatingų papuošimų – daugiau nei šimtas.
„Ne vieną istoriją turiu, kai žmogus atėjo ir pasakė, jog priglaudė gyvūnėlį“, – džiaugėsi M. Mackevičius.
Viena iš iniciatyvoje dalyvaujančių prieglaudų – kačių globėjai. Jie teigia, kad atiduodamų augintinių vis daugėja, o šiuo metu naujų namų laukia apie šimtas globotinių.
„Randame išmestus gyvūnus, taip pat žmonės, susidūrę su sveikatos ar finansiniais sunkumais, atiduoda juos mums“, – sakė S. Pozdniakė.
Kita iniciatyvoje dalyvaujanti prieglauda – išskirtinė: joje globojami egzotiniai gyvūnai. Ant eglutės žaisliukuose galima pamatyti gyvatę, vėžliuką ar net ežiuką.
„Pakabinome įvairių rūšių gyvūnų nuotraukas, kad žmonės žinotų, kas pas mus laukia naujų namų. Šiuo metu jų turime daugiau nei 200“, – pasakojo Egzotic SOS vadovė Rūta Jatkonienė.
Tai vienintelė tokia prieglauda Lietuvoje. Jos atstovai pabrėžia, kad egzotiniams gyvūnams būtinos specialios laikymo sąlygos, todėl prieš dovanojimą visada vertinama, ar noras auginti dera su realiomis galimybėmis.
Sunki padėtis ir šunų prieglaudose.
„Važiavome į Panevėžį ir pamatėme gatvėje klaidžiojantį šunį. Nusprendėme sustoti ir pažiūrėti, kas nutiko“, – pasakojo klaipėdietis Viktoras Kučerov.
Specialistai teigia, kad prasidėjus šventiniam namų tvarkymui gyvūnų atsisakoma masiškai.
„Prieš Kalėdas žmonės atsikrato to, kas, jų manymu, nereikalinga. Deja, kartais taip pasielgiama ir su gyvūnais, nors jie nėra daiktai, o šeimos nariai. Jei aplinkybės pasikeitė, reikia ieškoti atsakingų sprendimų“, – sakė Nuaro vadovė Jurgita Gustaitienė.
Ji pabrėžia, kad požiūris į gyvūnus kaip į dovanas keičiasi – prieš Kalėdas žmonės vis rečiau ieško šuniukų. Be to, kai kurios prieglaudos šventiniu laikotarpiu stabdo gyvūnų dovanojimą – nuo gruodžio vidurio iki pirmosios sausio savaitės.
