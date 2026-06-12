Nurašytos knygos ieškos naujų skaitytojų

Knygos bus atiduodamos nuo birželio 17 d. iki kol leidiniai baigsis, bet ne ilgiau kaip iki birželio 30 d., bibliotekos darbo laiku, pirmadieniais–penktadieniais 10–19 val., šeštadieniais 10–17 val.
Birželio 23 d. biblioteka dirbs iki 18 val., birželio 24 d. – nedarbo diena.
Leidinius bus galima rasti bibliotekos pirmojo aukšto hole, prie lifto esančiose specialiai pažymėtose lentynose Herkaus Manto g. 25.
Bibliotekos atstovai primena, kad fondai periodiškai atnaujinami – nurašomos susidėvėjusios, aktualumą praradusios ar skaitytojų nebenaudojamos knygos.
Pagal tvarką tokie leidiniai gali būti neatlygintinai perduodami žmonėms.
Atiduodamų knygų lentynose bus galima rasti grožinės ir dalykinės literatūros lietuvių kalba tiek vaikams, tiek suaugusiesiems.
Knygos iš anksto nerezervuojamos, todėl norintieji kviečiami apsilankyti bibliotekos darbo metu ir patys išsirinkti patikusius leidinius.
Biblioteka nurašytų knygų perdavimo iniciatyvą vykdo nuo praėjusių metų, o per šį laikotarpį gyventojams jau perduota daugiau kaip 2 tūkst. leidinių.
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