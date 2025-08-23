„Pakibęs“ Biržos tiltas privertė dalį žmonių blaškytis po uostamiestį

Klaipėdiečiai ir miesto svečiai nuo pat ryto blaškosi prie į Senamiestį vedančio Biržos tilto.
„Navigacija rodo važiuoti, bet uždaryta“, – teigė dviratininkas.
„Esu ne vietinė ir nežinau, kaip į kitą pusę persikelti. O man reikia 10 valandą būti masaže. Nežinau, ką sugalvoti, arba visai nenueisiu“, – sakė moteris.
„Sako, kad negalima ir viskas. Darbininkas praėjo, yra toks tarpelis“, – pasakojo vyriškis.
„Kaip dabar pereiti mums iki Turgaus stotelės? Rumpiškių gatvės ieškome, nerandame, nepadeda niekas“, – piktinosi moteris.
Tiltas uždarytas ir pėstiesiems, ir transportui. Miesto autobusai nukreipiami apylanka, o į Senamiestį išvis neužsuka. Žmonėms toks pakibęs tiltas – staigmena.
„Einu skanumynų nusipirkti ir žiūriu, kad nepraeinu pro tiltą. Reiks eiti per naują, mažesnį. Kas čia atsitiko? Niekas neperspėjo, nieko“, – tikino moteris.
Biržos tiltas užstrigo naktį iš ketvirtadienio į penktadienį, o vienos pakeltos pusės darbininkai sako negalintys nuleisti.
„Jeigu žinočiau, kas yra, tai pasakyčiau, bet dabar mėgina išsiaiškinti“, – aiškino meistras.
Spėjama, kad tiltas galėjo užstrigti dėl dviejų priežasčių – variklio arba pakėlimo mechanizmo gedimo.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Jeigu problema bus pačiame pakėlimo mechanizme, turime tokį scenarijų: atjungtume Naujamiesčio tilto pusę nuo pakėlimo mechanizmo, pakeltume ją mobiliu kranu, tada nuleistume abi puses sinchroniškai, kad tiltas būtų veikiantis“, – aiškino Klaipėdos vicemeras Algirdas Kamarauskas.
Tikimasi, kad per tą laiką pavyks rasti ir pakeisti sugedusias dalis.
Gelbsti laikinas tiltas. Klaipėdoje planuojamo naujo Bastionų tilto, kuris nuimtų eismą nuo Senamiesčio, vietoje balandį per savaitę išdygo pakabinamas tiltas.
„Autobusai ten nepravažiuoja. Blogai“, – teigė vyras.
Laikinas tiltas buvo pastatytas vienai šventei, bet liko.
„Po rugsėjo pirmosios tiltas turėjo būti demontuotas, bet dabar sutarėme su įmone, kuri buvo sumontavusi laikiną tiltą, kad pratęsime jo eksploataciją iki rugsėjo 15 dienos“, – tvirtino A. Kamarauskas.
Teigiama, kad naktinis Biržos tilto gedimas nesusijęs su neseniai atliktu remontu. Esą buvo sutvarkytos tik atitrūkusios viršutinės konstrukcijos jungtys, kad tiltas nebildėtų.
Dėl užstrigusio vieno žinomiausių Klaipėdos simbolių – Biržos tilto, kaltas, kaip teigiama, yra kitas šalia esantis uostamiesčio simbolis – burlaivis „Meridianas“. Naktį tiltą bandyta kelti ruošiantis rugsėjo viduryje išplukdyti burlaivį į planinį remontą.
„Didelė operacija. Reikia vilkikų, reikia „Sūduvį“ patraukti iš savo stovėjimo vietos. Kad nebūtų papildomų trukdžių, nusprendėme atlikti bandomąjį tilto pakėlimą, kadangi Biržos tiltą ne taip dažnai keliame, ir įsitikinti, kad viskas veikia“, – tikino A. Kamarauskas.
Prieš 150 metų statyto varstomo metalinio Biržos tilto neliko per Antrąjį pasaulinį karą. Jis buvo atstatytas 1948 metais, o paskutinį kartą visiškai suremontuotas prieš 18 metų.
