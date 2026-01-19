Liepa Norkevičienė: noriu, kad Klaipėda būtų girdima

Klaipėda jai – ne taškas žemėlapyje, o gyvas jausmas, kurį ji dabar perduos visai šaliai, vesdama gimtojo miesto chorą į muzikinį mūšį. Apie atsakomybę, pirmąsias emocijas ir norą, kad Klaipėda būtų ne tik matoma, bet ir girdima, – pokalbis su Mėlynojo choro generole L. Norkevičiene.
Klaipėdos choras – jaunas ir energingas
Su Liepa kalbamės iš anksto, kai nė viena naujojo LNK projekto „Didysis chorų mūšis“ kova dar nenufilmuota. Atlikėją sutinku oro uoste – ji laukia skrydžio į Vokietiją, kur ruošiasi koncertuoti. Ugninio Arklio metai Liepai žada būti ypač intensyvūs, energingi ir kupini kūrybinio judesio. Jau vasarį turėtų pasirodyti naujasis jos albumas, kurį lydės gausus koncertų maratonas po visą Lietuvą.
Pasak Mėlynojo choro generolės, Klaipėdos miesto choras jau yra visiškai sukomplektuotas ir šiuo metu aktyviai repetuoja. Kol atlikėja bus išvykusi, su projekto režisiere ir choro nariais ji bendraus nuotoliu. Delsti nesinori nė dienos, nes noras pasiruošti kuo geriau – didžiulis.
Ar Klaipėdos chore rastume garsių vardų? Anot Liepos, didžiąją dalį kolektyvo sudaro jauni žmonės, daugelis jų dar mokosi muzikos mokyklose.
„Klaipėdoje gerai žinomas Kristupas Kerulis – jaunas atlikėjas, dažnai dalyvaujantis įvairiuose muzikiniuose projektuose“, – pasakoja Mėlynojo choro vadė ir priduria, kad jos svajonė buvo suburti jauną, energingą kolektyvą, į projektą ateinantį su polėkiu, atvirumu ir dideliu noru kurti.
Klaipėda – Liepos gimtasis miestas, tad atstovauti jam projekte – ypatingas jausmas. Atlikėja tai vadina ne tik nauju kūrybiniu iššūkiu, bet ir labai asmeniška misija.
„Sakoma, kad buvusių klaipėdiečių nebūna, – juokiasi ji. – Aš ten gimiau ir augau, ten gyvena mano šeima. Kiekvieną kartą sakau ne „važiuoju į Klaipėdą“, o „važiuoju namo“, – šypsosi pašnekovė.
Buvusi klaipėdietė neslepia ypatingo ryšio su miestu, kurį paliko baigusi mokyklą ir išvykusi studijuoti į sostinę. Jai artimi ir saviti Klaipėdos žmonės, ir miesto pastatai, turintys savą energiją. „Tai miestas su labai stipria aura ir savitumu, todėl man norisi, kad tas jo kitoniškumas LNK žiūrovų būtų pastebėtas ir išgirstas“, – dalijasi savo mintimis ji.
Atstovauti gimtajam miestui – didelė garbė
Kvietimą tapti Klaipėdos choro vadove Liepa prisimena kaip didžiulio džiaugsmo akimirką, kurią netrukus persmelkė ir atsakomybės svoris. „Supratau, kad dalyvausiu ne viena – atstovausiu savo miestui ir jo žmonėms. Šis projektas nėra tik apie mane, jis – apie Klaipėdą“, – aiškina atlikėja, pabrėždama pasitikėjimą gimtuoju miestu ir jo bendruomene.
Pasak Liepos, už kiekvieną pasiekimą, kaip ir už kiekvieną nesėkmę, didžiausia atsakomybė teks choro generolui. Todėl į šį projektą ji nori būti įsitraukusi maksimaliai: dalyvauti kuriant choro įvaizdį, renkant dainų aranžuotes, dėliojant pasirodymų koncepcijas.
„Man svarbu žinoti, kur esu ir ką darau. Tai mano choras, todėl noriu, kad jame jaustųsi ir dalelė manęs pačios, nors galėčiau viską palikti kitiems“, – šypsosi ji.
Liepa prisipažįsta visada į projektus nerianti visa širdimi, skirdama jiems daug laiko ir atsidavimo.
Kol kas Klaipėdos choro charakterį apibūdinti keliais žodžiais jo generolei dar sunku – priešakyje ilga ir įdomi kelionė. Vis dėlto, pasak Liepos, jaunystė, veržlumas ir gaiva turbūt geriausiai nusako tai, ką žiūrovai netrukus išvys scenoje. „Norime parodyti, kiek daug talentingų žmonių turi Klaipėda“, – žada ji.
Projekto pavadinime yra žodis „mūšis“, tačiau paklausta, ar jai svarbiausia pergalė, Liepa nedvejodama atsako – svarbiausia kokybė. „Kai viskas apgalvota, sustyguota ir gerai surepetuota, toks kelias dažnai veda ir į laimėjimą“, – sako ji.
Supratau, kad dalyvausiu ne viena – atstovausiu savo miestui ir jo žmonėms. Šis projektas nėra tik apie mane, jis – apie Klaipėdą.
Atlikėja tikina nesiruošianti gyventi vien rezultatais, tačiau darys viską, kad Klaipėdos choras sukurtų pačius stipriausius pasirodymus. „Jie liks interneto erdvėje, juos žiūrės daugybė žmonių, todėl norisi nepadaryti gėdos nei sau, nei kitiems. Labai svarbu, kad jauni žmonės, dalyvaujantys projekte, ne tik kovotų, bet ir išmoktų mėgautis akimirka“, – mintimis dalijasi jų vadė ir priduria, kad ji pati yra taikus žmogus, o savo tikslų siekia diplomatiškai: kuo daugiau įdėto darbo ir pastangų, tuo mažiau liks poreikio kovoti ar kažkam kažką įrodinėti.
Paklausta, ar bus reikli savo chorui, Liepa neslepia – reiklumo jai netrūksta, tačiau jį galima rodyti įvairiai. „Man artimesnis kelias – ne pykstantis ar keliant ultimatumus, o kalbantis ir įsiklausant. Kadangi esu labai reikli sau, natūralu, kad tokia būsiu ir kitiems. Jei jau dirbu visa jėga, noriu, kad ir šalia esantys žmonės būtų pasiruošę dirbti maksimaliai“, – atvirauja ji.
Liepos įsitikinimu, šiame projekte svarbiausia jaustis vieninga komanda, atstovaujančia savo miestui.
Atlikėja supranta, kad šiame kelyje gali pasitaikyti ir nesėkmių. Jei taip nutiks, tai bus tik viena atkarpa projekto tiesiojoje. „Jei man pačiai kas nors nepavyksta, negraužiu savęs. Bandau suprasti, kodėl taip nutiko ir ką galiu padaryti geriau. Svarbiausia – išmokti pamokas ir judėti pirmyn“, – filosofiškai kalba Liepa. Todėl jei kada nors kokia nors Mėlynojo choro idėja nebus suprasta ar įvertinta, tai dar ne pabaiga – choristai su savo generole darys išvadas ir dirbs toliau, nes geriausia gynyba bet kokioje situacijoje yra nepriekaištingas pasiruošimas.
Ar žiūrovai „Didžiajame chorų mūšyje“ išvys dar nematytą Liepos pusę? „Manau, kad žmonės mane pažįsta tokią, kokia esu. Galbūt mažiau – kaip turinčią organizacinių gebėjimų. Tikiuosi, kad šiame projekte nustebinsiu ne tik kitus, bet ir pati save“, – šypsosi atlikėja.
Asmeninė karjera – ant bangos
Projektas „Didysis chorų mūšis“ Liepai sutampa su ryškiu jos asmeninės karjeros pakilimu. „Vyksta koncertai, vasarį pasirodys naujas albumas, gimsta nauji vaizdo klipai. Šiame etape jaučiuosi labai užtikrinta savimi, savo muzika ir idėjomis. Manau, taip yra todėl, kad įdedu labai daug darbo. Tikiu, kad tai dar ne kalno viršūnė, o tik tarpinė stotelė“, – dabartinį karjeros etapą apibūdina, regis, savo aukso amžių išgyvenanti atlikėja. Ji juokauja, kad kuo daugiau veiklų atsiranda, tuo daugiau visko pavyksta suspėti. Sustoti tikrai neketina.
Paklausta, ar šiandien labiau nori patikti sau, ar kitiems, Liepa atvira: „Esu tokioje stadijoje, kai darau tai, kas man iš tiesų patinka, ir nuoširdžiai mėgaujuosi kiekviena akimirka. Kai esi teisinga prieš save ir nebandai įtikti kitiems, žmonės tave pamato visai kitomis spalvomis ir priima kitaip.“
Paprašyta trumpai apibūdinti savo naująjį albumą, kūrėja pasakoja, kad dainos atspindės skirtingus jos pačios gyvenimo etapus. Tai bus labai asmeniškas, jausmais ir patirtimis paremtas darbas, kuriame skambės ir elektroninės muzikos elementų. „Bus pirmas toks albumas per visą mano muzikinę karjerą“, – intriguoja Liepa.
Nors pati gimusi Gyvatės metais, atlikėja žino, kad Arklio metai jos ženklui bus itin darbingi ir energingi. Ši energija, neabejoja ji, atsispindės ir Mėlynojo Klaipėdos choro pasirodymuose – drąsesnėse idėjose, stipresnėse emocijose.
Ar vadovaus chorui per nuotolį, ar filmavimų metu laikinai persikels gyventi į pajūrį? Liepa šypsosi – į gimtąją Klaipėdą ji ir taip grįžta dažnai, bent porą kartų per mėnesį. „Pas šeimą važiuojame kartu su savo augintiniais. Mėgstame su jais vaikščioti po miškus, palei jūrą. Dabar, panašu, ten teks lankytis dar dažniau“, – žada ji.
Naujuose namuose – nauja augintinė
Jau beveik pusmetį Liepa su vyru gyvena naujuose namuose – tokiuose, kurie pareikalavo nemažai kantrybės, nervų ir investicijų. Iki tol su jais drauge gyveno šikoku veislės šuo Riko, tačiau nauja erdvė moterį įkvėpė permainoms. Liepa nusprendė, kad šeimą norisi papildyti dar vienu augintiniu – šįkart iš prieglaudos.
„Nuvykome į „SOS gyvūnus“ ir susipažinome su nemažai šunelių, tačiau mums buvo labai svarbu, kad naujasis augintinis gerai sutartų su mūsų senbuviu Riko“, – pasakoja atlikėja. Ji neslepia, kad pirmosios savaitės visiems keturiems buvo nelengvos, nes naujojo šeimos nario – kalytės Mulytės – gyvenimas iki patekimo į prieglaudą buvo kupinas skaudžių patirčių. „Neapsiėjome ir be nuostolių – teko atsisveikinti su vienu kilimu“, – su šypsena prisimena Liepa.
Manau, kad žmonės mane pažįsta tokią, kokia esu. Galbūt mažiau – kaip turinčią organizacinių gebėjimų. Tikiuosi, kad šiame projekte nustebinsiu ne tik kitus, bet ir pati save.
Laimei, šuneliai susidraugavo, ir šiandien atlikėja į koncertus gali vykti ramia širdimi. „Jau pripratome vieni prie kitų, susiformavo labai graži šeima – du šuneliai ir mes su vyru“, – džiaugiasi ji.
Paklausta, kada jaučiasi laimingiausia ne scenoje, o kasdienybėje, Liepa tik nusijuokia: „Aš niekada nesėdžiu ir negalvoju, ar dabar esu laiminga, ar ne. Laimės jausmas ateina natūraliai – kai artimieji sveiki, kai sekasi muzikinė veikla, kai žmonėms patinka mano dainos.“
Naujuose namuose Liepa pagaliau turi savo kūrybinę erdvę, kurioje stovi ir jos fortepijonas. „Čia rašau ir groju. Naujajame albume bus dainų, kurių fragmentai ar akordai gimė būtent čia“, – atvirauja ji.
Nors didieji chorų mūšiai LNK eteryje dar neprasidėjo, generolė leidžia sau pasvajoti ir apie atostogas. Po pirmųjų filmavimų ji su vyru planuoja išvykti slidinėti į Austriją. „Norisi truputį perkrauti smegenis, įkvėpti naujų vėjų, prablaškyti mintis“, – dalijasi artimiausiais planais ji.
Ar nebijo traumų? Liepa prisipažįsta apie jas per daug negalvojanti. „Lietuvoje paspaudus šaltukui ir pasnigus, tikimybė paslysti ir susižeisti tikrai ne mažesnė, – juokiasi ji. – Todėl svarbiausia viską daryti su protu, o kalnuose – dar ir savo tempu.“
Kalbėdama apie muzikos ir asmeninio gyvenimo derinimą, Liepa pabrėžia, kad jai tai nėra du atskiri pasauliai. „Tai tiesiog mano gyvenimo dalis. Vyras dar prieš mums pradedant draugauti žinojo, į ką veliasi ir kad muzika visada buvo ir bus mano mylimas darbas.“
Pasimėgaukite...
Prasidėjus laipinimui į lėktuvą, Liepa dar spėja palinkėti savo chorui ir chorų mūšio žiūrovams: „Pirmiausia tai yra žaidimas, o žaidžiant svarbiausia – mėgautis. Mes, choristai, mėgausimės repeticijomis, filmavimo dienomis, kūryba ir mums patikėta misija atstovauti savo miestui. O žiūrovai tegul pasimėgauja įspūdingu reginiu – „Didysis chorų mūšis“ jau visai netrukus tik per LNK!“
Apie projektą „Didysis chorų mūšis“
Grandiozinis muzikinis projektas „Didysis chorų mūšis“, kuriame susitiks garsūs Lietuvos atlikėjai, jų gimtųjų miestų chorai ir šimtai tūkstančių žiūrovų prie ekranų, LNK eteryje startuos sausio 25 d. Žinomi muzikantai suburs savo miestų chorus ir išskirtiniais muzikiniais pasirodymais varžysis dėl žiūrovų simpatijų.
„Choras – tai jėga. Kai dainuoja vienas, girdi balsą, kai dainuoja 100 – girdi bendruomenę. Didysis chorų mūšis – tai gyvas, tikras ir labai stiprus formatas – toks, kokio šiandien labai reikia. Žiūrovai nori televizijoje atpažinti save, savo kaimynus, savo miestus. Choras – tai emocija be filtrų, gyvas ryšys ir bendrystė, kuri veikia stipriau už bet kokius efektus“, – sako „Didžiojo chorų mūšio“ prodiuseris Saulius Urbonavičius-Samas.
Projektą LNK eteryje ves Rolandas Mackevičius, o komisijoje žiūrovai išvys į televiziją po pertraukos grįžtančią Ingą Jankauskaitę ir dirigentą Vytautą Lukočių.
Pasak LNK kūrybos direktorės Vaidos Žemaitytės-Skirmantienės, „Didysis chorų mūšis“ – tai didelės apimties formatas, jungiantis muziką, bendruomenes ir stiprias asmenines istorijas. „LNK visada ieško projektų, kurie ne tik pritraukia auditoriją, bet ir turi išliekamąją vertę – būtent todėl šis tarptautiniu mastu pasiteisinęs formatas šiandien atkeliauja į ekranus.“
„Didysis chorų mūšis“ kuriamas pagal LNK įsigytą „Banijay Studios“ formatą „The Clash of the Choirs“ – tarptautinį televizijos formatą, kurio kūrybinės ištakos siekia Skandinaviją, o pirmoji plačiai žinoma televizijos versija gimė JAV. Formatas buvo sėkmingai adaptuotas dešimtyse šalių – nuo Europos iki Azijos, tapdamas vienu ryškiausių bendruomeninės muzikos projektų pasaulyje. „The Clash of the Choirs“ vėl išgyvena atgimimą. 2025 m. formatas sugrįžta su šiuolaikiškomis, socialiai jautriomis adaptacijomis, dar kartą įrodydamas, kad tai laiko patikrintas ir žiūrovui aktualiai skambantis projektas.
Apie chorų vadovus
„Didžiajame chorų mūšyje“ susitiks Lietuvos miestų komandos, kurioms vadovaus ryškūs scenos vardai. Kiekvienas jų į projektą atsineša savitą muzikinę patirtį, charakterį ir asmeninį ryšį su atstovaujamu miestu.
• Vilniaus Baltajam chorui vadovaus dainininkė Atlanta – Elena Puidokaitė-Bruzgulienė,
• Kauno Bordo chorui vadovaus dainininkas Martynas Kavaliauskas,
• Klaipėdos Mėlynajam chorui vadovaus atlikėja Liepa Norkevičienė,
• Šiaulių Geltonajam chorui vadovaus dainininkas Jurgis Brūzga,
• Panevėžio Purpuriniam chorui vadovaus socialinių tinklų žvaigždė Justas Pečeliūnas,
• Marijampolės Rožiniam chorui vadovaus dainininkė Paulina Paukštaitytė,
• Alytaus Žaliajam chorui vadovaus Darius Mileris-Nojus iš grupės „Airija“,
• Kėdainių Oranžiniam chorui vadovaus atlikėjas Mantas Jankavičius.
Naujausi komentarai