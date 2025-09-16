 Palangoje pažeistas dujotiekis: dėl avarijos daliai vartotojų nutrūko dujų tiekimas

2025-09-16 16:37
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Antradienį pelkėtoje vietovėje netoli Palangos įklimpusi sunkioji miško ruošos darbų technika pažeidė dujotiekį. Dėl to, pasak Energijos skirstymo operatoriaus (ESO), dujų tiekimas nutrūko 62 vartotojams. 

Palangoje pažeistas dujotiekis: dėl avarijos daliai vartotojų nutrūko dujų tiekimas / Asociatyvi E. Ovčarenko, T. Biliūno / BNS nuotr.

„Miško ruošos darbų sunkioji technika antradienį įklimpo pelkėtoje vietovėje Palangoje ir pažeidė dujotiekį. „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) nedelsdamas sureagavo – nuotėkis sustabdytas, pavojaus aplinkiniams nėra. Bendrovė informuoja, kad dujų tiekimas dėl avarijos laikinai nutrūkęs 62 vartotojams“, – rašoma pranešime.

„ESO specialistai reagavo iškart – vos gavus pranešimą, į vietą buvo išsiųstos operatyvinės brigados. Nuotėkis sustabdytas, aplinkiniams gyventojams pavojaus nėra. Kai tik bus ištraukta dujotiekį pažeidusi technika, pradėsime remonto darbus arba įrengsime laikiną apylankinį dujotiekį“, – teigė ESO vadovas Renaldas Radvila.

Skelbiama, jog dėl avarijos iš viso atjungti 62 vartotojai, iš jų 58 – privatūs klientai.

Apie incidentą informuota Palangos savivaldybė, vietoje dirba tarnybos.

Avarija įvyko Palangos mieste, Hipodromo gatvėje.

Šiame straipsnyje:
Palanga
pažeistas dujotiekis
avarija
dujų tiekimas
ESO

