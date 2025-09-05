Pasaulio čempionate – Lietuvos atstovai

Prieš čempionatą Lietuvos rinktinė rugpjūčio 11– rugsėjo 2 d. dalyvavo Šefilde (Anglija) vykusioje mokomojoje treniruočių stovykloje, kur ir rengėsi startui istorinėse planetos pirmenybėse.
Iš viso „World Boxing“ pasaulio čempionate dalyvaus 554 boksininkai iš 68 valstybių – 329 vyrai ir 225 moterys.
Šiandien šešioliktfinalyje čempionatą pradės Darius Voišnarovičius (iki 85 kg), ringe susitiksiantis su škotu Robertu Williamu McNulty.
Taip pat šiandien šešioliktfinalio etapo slenkstį peržengti bandys Algirdas Baniulis (virš 90 kg), kovosiantis prieš Jungtinių Amerikos Valstijų boksininką Kelviną Wattsą.
O rugsėjo 6 d. (šeštadienį) klaipėdietė A. Starovoitova (iki 60 kg) šešioliktfinalio etape boksuosis su pajėgia itale Rebecca Nicoli.
Rugsėjo 8 d. (pirmadienį) startuosianti Iveta Lešinskytė (iki 80 kg) aštuntfinalyje susitiks su Kazachstano boksininke Gulsaya Yerzhana.
Nacionalinei šalies komandai pasaulio čempionate vadovauja treneriai Bronislavas Šimokaitis ir Vidas Bružas.
