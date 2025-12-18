 Paskelbti du vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medalio nominantai

2025-12-18 11:15
Kretingos r. savivaldybės inf.

Kretingos rajono savivaldybės taryba nusprendė vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu apdovanoti du nusipelniusius asmenis – VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centro direktorę Aldoną Kerpytę ir Telšių vyskupijos kunigą dr. Saulių Stumbrą.

Paskelbti du vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medalio nominantai / Kretingos r. savivaldybės nuotr.

Onkologijos centro direktorė A. Kerpytė įvertinta už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą.

Kunigas, socialinių mokslų daktaras S. Stumbra – už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą bei sklaidą, visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą.

M. Valančiaus atminimo medaliai jiems turėtų būti įteikti Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu – vasario 16 dieną.

Nominantus apdovanojimui – tiek fizinius, tiek juridinius asmenis iš visos Lietuvos ir užsienio – kviesti teikti Kretingos rajono gyventojai ir organizacijos.

Vyskupo M. Valančiaus atminimo medaliu Kretingos kraštui nusipelnę žmonės apdovanojami nuo 2017 metų. Jie jau įteikti penkiolikai nusipelniusiųjų.

