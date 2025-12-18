Paskelbti du vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medalio nominantai

Onkologijos centro direktorė A. Kerpytė įvertinta už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą.
Kunigas, socialinių mokslų daktaras S. Stumbra – už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą bei sklaidą, visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą.
M. Valančiaus atminimo medaliai jiems turėtų būti įteikti Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu – vasario 16 dieną.
Nominantus apdovanojimui – tiek fizinius, tiek juridinius asmenis iš visos Lietuvos ir užsienio – kviesti teikti Kretingos rajono gyventojai ir organizacijos.
Vyskupo M. Valančiaus atminimo medaliu Kretingos kraštui nusipelnę žmonės apdovanojami nuo 2017 metų. Jie jau įteikti penkiolikai nusipelniusiųjų.
