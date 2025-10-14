Paupių kvartale – pasakų kampelis

Pasakų personažai šiuo metu yra Joniškės g. 33. Anot A. Mamedovos, kūrybos procesas reikalauja ir laiko, ir pastangų.
Kūriniai dirbinami iš smėlio, cemento, metalo. Jeigu reikia suvirinti, moteriai padeda jos vyras, o jei to daryti neprireikia, ji viską daro pati.
Dažniausiai klaipėdietė dirba vasaros metu, kadangi tuomet turi daugiau laiko, lauke šviesiau, o ir betonas greičiau džiūsta.
Darbelių kūrimas prasidėjo prieš kelerius metus. Pats pirmas moters kūrinys – namelis ant vištos kojelės.
„Nuo jo ir pradėjau. Labai norėjau ir man rodėsi, kad toje vietoje niekas kitas netinka. Tad sugalvojau šį namelį, pradėjau jį daryti, po jo atsirado ragana. O kaip pasaka be raganos, nykštukų? Turėjome ir išvirtusią betoninę seną sieną, ją aplipdžiau, įdėjau duris, pasodinau nykštuką ir tai tapo nykštukų nameliu“, – pasakojo A. Mamedova.
Moteris teigė, kad apžiūrėti jos kūrinių atvyksta net ir turistai iš užsienio.
„Ir užsieniečiai atvažiuoja, kas tik neateina. Sūnus sakė, kad mūsų adresas yra „Google“ žemėlapiuose. Tad žmonės ateina, seneliai atsiveda vaikus, ateina ir jaunimas, ir pagyvenę. Man pačiai įdomu. Atrodo, nieko čia tokio nėra, bet žmonėms tai suteikia daug džiaugsmo. Buvau nustebusi. Tikrai nesustosiu, planų yra daug, tik laiko nėra“,– pasidalijo A. Mamedova.
