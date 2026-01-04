Plungė ir Rietavas stabdo mokyklų darbą, Kretingoje pamokos vyks nuotoliu

„Nurodau, jog 2026 metų sausio 5–6 dienomis stabdomas ugdymo procesas mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo ugdymo programas“, – rašoma Plungės rajono savivaldybės mero Audriaus Klišonio sekmadienį pasirašytame potvarkyje.
Identišką dokumentą pasirašė ir Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis.
Potvarkiais švietimo įstaigų vadovai įpareigoti nurodytomis dienomis užtikrinti mokinių priežiūrą mokyklose, jei dėl tam tikrų aplinkybių nėra galimybių mokinių prižiūrėti namuose.
Pasak Plungės rajono savivaldybės, ugdymas įprastai bus vykdomas tik ikimokyklinukams.
Tuo metu pirmadienį ir antradienį pamokos Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklose vyks nuotoliniu būdu.
„Jei dėl tam tikrų aplinkybių tėvams nėra galimybių prižiūrėti vaikų namuose, jų priežiūra bus užtikrinta mokyklose. Kretingos rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigos pirmadienį ir antradienį dirbs įprastu režimu“, – pranešė savivaldybė.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, šeštadienio dieną daug kur protarpiais krito krituliai, vakariniuose rajonuose kai kur jie buvo gausūs, vyravo sniegas ir šlapdriba.
Anot sinoptikų, storiausia sniego danga susidariusi šiaurės vakarinėje šalies dalyje, apie Vėžaičius ir Kretingos apylinkes.
„Preliminariai vertinant, šiame regione susiformavo storiausia sniego danga per pastaruosius 15 metų“, – teigia tarnyba.
