Plungės rajone nuspręsta pratęsti ekstremaliąją situaciją

„Mes jo (ekstremalaus įvykio – ELTA) neatšaukiame“, – Eltai pirmadienį sakė A. Klišonis.
„Taip galime naudoti papildomas lėšas per rezervų fondą. Turėjome truputį papustymų. Be to, trečiadienį vėl žada snygį visoje Lietuvoje, todėl neplanuojame to atšaukti ir, kad būtų laisvesnės rankos ir galimybė naudoti lėšas“, – teigė jis.
Anot A. Klišonio, savaitgalį rajone smarkiai snigo, o šiuo metu, pasak mero, padėtis yra stabili.
„Vakar, užvakar pakankamai stipriai pustė, bet sniegas yra nuvalytas beveik visur. Situacija dabar yra normali“, – teigė Plungės rajono meras.
Situacija dabar yra normali.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę Plungės rajone dėl sudėtingų oro sąlygų buvo paskelbtas ekstremalioji situacija.
Tiesa, iš pradžių skelbta, jog įvedama ekstremalioji situacija, tačiau, anot A. Klišonio, šį potvarkį teko patikslinti.
ELTA primena, kad penktadienį šalį užklupo didžiulis snygis. Vien iki vidurdienio sostinėje fiksuota per pusšimtį eismo įvykių, formavosi spūstys.
Sekmadienio rytą meteorologai fiksavo žemiausią temperatūrą per pastaruosius dvejus metus – Varėnoje spaudė -22,2 laipsnių šaltukas.
Naujausi komentarai