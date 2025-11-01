Po audros laukia atokvėpis

Šiandien ryte po audringos nakties dar pūs 20–25 m/s šiaurės vakarų vėjas, dieną jis susilpnės iki 9–14 m/s. Dieną prognozuojamas nedidelis lietus. Oro temperatūra sušils iki plius 9–11 laipsnių.
Šeštadienio naktį pūs pietvakarių vėjas, 7–12 m/s, naktį be žymesnio lietaus. Oro temperatūra – 6–8 laipsniai šilumos. Dieną išliks tokio pat stiprumo pietų, pietryčių vėjas, be lietaus, oras sušils iki plius 10–12 laipsnių.
Sekmadienio naktį pūs vidutinio stiprumo pietų, pietryčių vėjas, dieną – pietų, pietvakarių. Naktį ir dieną be lietaus. Naktį oro temperatūra – plius 6–8, dieną – 11–13 laipsnių.
Pirmadienio naktį ir dieną pūs 5–9 m/s vakarų vėjas, naktį lietus, dieną nedidelis lietus. Oro temperatūra naktį – 7–9 laipsniai šilumos, dieną – plius 10–12 laipsnių.
Antradienio naktį vyraus vidutinio stiprumo vakarų, pietvakarių vėjas, dieną pietvakarių vėjas sustiprės iki 8–13 m/s. Naktį be žymesnio lietaus, dieną nedidelis lietus. Oro temperatūra naktį – plius 8–10 laipsnių, dieną – 10–12 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį vyraus tokio pat stiprumo pietvakarių, pietų vėjas, kaip ir antradienį, naktį ir dieną be žymesnio lietaus. Oro temperatūra naktį – 7–9 laipsniai šilumos, dieną sušils 10–12 laipsnių.
Ketvirtadienio naktį vėjas išliks toks pat, dieną jis kiek susilpnės ir pasisuks iš pietvakarių, vakarų. Be lietaus, naktį temperatūra – 8–10 laipsnių šilumos, dieną – plius 10–12 laipsnių.
Penktadienio naktį ir dieną pūs vakarų, šiaurės vakarų vėjas, 6–11 m/s, be lietaus, tiek naktį, tiek dieną oro temperatūra išliks tokia pati kaip per ankstesnes paras.
Kitą savaitgalį prognozuojami orai bus gana palankūs. Vyraus vidutinio stiprumo vėjas, be žymesnio lietaus, oras kiek atvės, naktį temperatūra 6–8, dieną – plius 7–9 laipsniai.
