Naujausia orų prognozė: šiltai apsirenkite!

Trečiadienis buvo sausas ir daug kur saulėtas. Aukščiausia oro temperatūra 5–10, vietomis 11–13 laipsnių šalčio. Naktis buvo sausa. Žemiausia oro temperatūra 12–17 laipsnių šalčio. Vis dėlto, dėl sustiprėjusio vėjo juntamoji temperatūra buvo 6–9 laipsniais žemesnė.
Prognozuojama, kad ketvirtadienį bus be žymesnio sniego. Vėjas rytų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra 7–12, kai kur 4–6 laipsniai šalčio.
„Šiltai apsirenkite, nes dėl pučiančio vėjo juntamoji temperatūra bus dar 6–9 laipsniais žemesnė“, – teigė sinoptikai.
Penktadienį vietomis nedidelis sniegas. Vėjas rytų, pietryčių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 9–14, kai kur 15–18, dieną 5–10 laipsnių šalčio.
Šeštadienį kai kur truputį pasnigs. Vėjas rytų, 7–12 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra naktį 10–15, vietomis iki 17, dieną 9–14 laipsnių šalčio.
Hidrologinė situacija
Sausio 22 d. daugelyje šalies upių stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas iki 19 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas. Grūdantis ledui, vietomis stebimas staigesnis vandens lygio kilimas.
Upėse stebimas ižas, priekrantės ledas, kai kur susidariusi ledo danga, vietomis ledas su properšomis, ledų sangrūdos. Ledo danga apsitraukę daugelis ežerų. Informaciją apie išmatuotą ledo storį rasite čia.
Primenama, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!
Kuršių marios užšalusios, ties Nida ir Vente ledo storis 21–26 cm.
Aplinkos apsaugos agentūra pranešė, kad sausio 21 d. kietųjų dalelių KD10 paros ribinė vertė viršyta visoje šalies teritorijoje. Taip pat užfiksuotos ir aukštos smulkiųjų kietųjų dalelių KD2,5 koncentracijos.
Prognozuojama, kad sausio 22 dieną vyraus vidutiniškai palankios meteorologinės sąlygos teršalų sklaidai – numatomi nedideli krituliai ir aplinkos oro užterštumas kietosiomis dalelėmis turėtų pamažu nuslūgti, o KD10 bei KD2,5 koncentracijos mažėti. Tačiau miestuose (daugiausia prie intensyvaus eismo gatvių) vis dar galimi KD10 paros ribinės vertės viršijimo atvejai.
Sužinoti apie visų Lietuvoje esančių automatinių oro kokybės tyrimų stočių duomenis ir oro užterštumo lygį, susipažinti su Agentūros specialistų parengtomis artimiausių dienų oro kokybės prognozėmis, vertinimu, rekomendacijomis dėl padidėjusio oro užterštumo galima čia.
