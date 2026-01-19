Sausis pateikė staigmenų: ko sulauksime dar?

Vidutinė sausio 1–18 d. laikotarpio oro temperatūra Vilniuje siekė 9 laipsnius šalčio, o Klaipėdoje 4,8 laipsnio šalčio (anomalijos, atitinkamai, buvo net 5,9 ir 4,5 laipsnio šalčio). Per praėjusią mėnesio dalį Vilniuje buvo 15, o Klaipėdoje – 14 dienų šaltesnių už 1991–2020 m. laikotarpio vidurkį. Vidutiniškai šilčiausios Lietuvoje pasitaikė sausio 2–5 d., o šalčiausios buvo sausio 11–18 dienos.
Kalbant apie kritulius, pirmoji mėnesio pusė daug kur buvo sausesnė nei įprastai. Šiuo metu (per 18 praėjusių dienų) šalyje pasiekta apie 42 proc. mėnesio normos (apie 22 mm).
„Vis dėlto, kritulių kiekio skirtumas tarp skirtingų Lietuvos vietovių siekia net iki 14–18 kartų, tad krituliai pasiskirstė labai netolygiai. Tarp Vilniaus ir Klaipėdos skirtumas siekia beveik tris kartus: Vilniuje (Trakų Vokėje) iškrito 23,6 mm (49 proc. sausio mėn. normos), o Klaipėdoje buvo išmatuota 61,4 mm (92 proc. normos). Viso sausio mėn. kritulių kiekio norma sostinėje siekia 48 mm, o uostamiestyje – 67 mm.“, – teigė sinoptikai.
Saulės spindėjimo trukmės reikšmė Lietuvoje šiuo metu yra didesnė nei pusės mėnesio daugiametė reikšmė, išmatuota 69 proc. sausio mėnesio įprasto vidurkio. Vilniuje pasiekta 84 proc., o Klaipėdoje – 54 proc. normos. Didžiąja dalimi tokios saulėtumo reikšmės buvo pasiektos dėl sausų ir saulėtų praėjusių dienų.
„Remiantis dabartiniais skaičiavimais, antrosios mėnesio pusės temperatūra irgi bus žemesnė, o kritulių kiekis – mažesnis nei vidutiniškai (1991–2020 m. laikotarpiu). Atodrėkis kol kas irgi neprognozuojamas“, – rašė tarnybos specialistai.
Paveiksle: oro temperatūros anomalijų grafikas. Raudona spalva rodo šiltesnius už vidurkį laikotarpius, o mėlyna – šaltesnius. Apatinė ir viršutinė pilkšvo ploto riba rodo atitinkamos dienos žemiausią ir aukščiausią oro temperatūrą. Taip pat prisiartinę galite matyti užfiksuotą kritulių kiekį atitinkamame mieste.
Prognozuojama, kad antradienį nesnigs. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 14–19, Rytų Lietuvoje iki 24 laipsnių šalčio, dieną 6–11, vietomis 12–14 laipsnių šalčio.
Trečiadienį sniego nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 14–19, vietomis 20–23 laipsniai šalčio, dieną 9–14 laipsnių šalčio.
Ketvirtadienį be žymesnio sniego. Vėjas rytų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 12–17, kai kur iki 19 laipsnių šalčio, dieną 7–12 laipsnių šalčio.
Hidrologinė situacija
Sausio 19 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, iki 11 cm per parą. Bartuvoje ties Skuodu kilimas, iki 24 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas. Grūdantis ledui, vietomis galimas staigesnis vandens lygio kilimas.
Upėse stebimas ižas, priekrantės ledas, kai kur susidariusi ledo danga, vietomis ledas su properšomis, ledų sangrūdos. Ledo danga apsitraukę daugelis ežerų.
Primenama, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!
Kuršių marios užšalusios, ties Nida ir Vente ledo storis 18–23 cm, ties Juodkrante ledo danga plona. „Ant ledo lipti pavojinga“, – įspėja sinoptikai.
