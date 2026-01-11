Sinoptikai: išmatuota žemiausia oro temperatūra per dvejus metus

Varėnoje sekmadienio ryte šalo net iki 22,2 laipsnių šalčio. Labai šalta dar buvo Šalčininkuose (21,7 laipsnio šalčio), Alytuje/Kaišiadoryse (21 laipsnis šalčio), Birštone (20,6 laipsnių šalčio) ir Ukmergėje (20,3 laipsnių šalčio).
Paskutinį kartą truputį žemesnė oro temperatūra nei 22,2 laipsnių šalčio Lietuvoje buvo išmatuota tik 2024 m. sausio 17 d., kai Šalčininkuose šalo iki 22,6 laipsnių šalčio.
„Nors šiais laikais žemesnė temperatūra nei 20 laipsnių šalčio atrodo labai žema, tačiau iki sausio 11-osios šalčio rekordo daug trūksta. 1950 m. sausio 11-ąją Lazdijuose šalo net iki 37,6 laipsnių šalčio. Speigai (žemiau nei 30 laipsnių šalčio) Lietuvoje nepasitaiko jau 14 metų“, – pranešė sinoptikai.
Šeštadienio dieną Lietuvoje buvo debesuota, vietomis su pragiedruliais. Daug kur pasnigo, pustė. Aukščiausia oro temperatūra 5–10, vietomis Vakarų Lietuvoje 3–4 laipsniai šalčio. Naktį daug kur truputį pasnigo. Žemiausia oro temperatūra dėl pragiedrėjimų buvo labai nevienoda: daugelyje vietovių šalo iki 11–17, vakariniuose rajonuose 5–10 laipsnių šalčio. Pietiniuose ir rytiniuose rajonuose vietomis paspaudė iki 18–22 laipsnių šaltis.
Prognozuojama, kad sekmadienio dieną daug kur pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Vėjas šiaurinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra 5–10, pajūryje apie 4 laipsnius šalčio.
Pirmadienio naktį daug kur truputį pasnigs. Vėjas šiaurinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 11–16, rytuose daug kur 17–19, pajūryje 8–10 laipsnių šalčio, dieną 6–11 laipsnių šalčio.
Antradienio naktį rytiniame šalies pakraštyje truputį pasnigs. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 13–18, kai kur pragiedrėjus iki 21, pajūryje 10–12 laipsnių šalčio, dieną 8–13, pajūryje apie 7 laipsnius šalčio.
Hidrologinė situacija
Sausio 9 d. daugelyje upių stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 27 cm per parą. Nemuno aykštupyje, kai kur, kilimas iki 105 m.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Upėse stebimas ižas, priekrantės ledas, kai kur susidariusi ledo danga, vietomis ledas su properšomis, ledų sangrūdos. Ledo danga apsitraukę daugelis ežerų.
Primenama, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!
Kuršių marios užšalusios, ties Vente ledo storis iki 10 cm, ties Juodkrante ledo danga plona. Ant ledo lipti pavojinga.
Naujausi komentarai