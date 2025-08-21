Jau – pirmosios šalnos: žiauroka

Kaip skelbiama mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“, truputį netikėtai palei žemę (bet ne ore) buvo susiformavę pirmosios šalnos.
„Tiesa, tik pavienėse šalies vietovėse ir tik labai trumpam laikui. Ženklas, jog ruduo nebetoli“, – ketvirtadienį skelbė meteorologas Gytis Valaika.
Socialiniuose tinkluose žmonės dalijosi užfiksuotais vaizdais. „Žiauroka... 4 laipsniai“, – Ukmergėje šiek tiek po 5 val. ryto užfiksuotą temperatūrą apibūdino Gerardas.
Anot tautiečių, panaši temperatūra buvo užfiksuota ir Kauno, Alytaus, Jonavos, Šilalės, Kretingos bei kituose rajonuose.
Laima pridūrė, kad Molėtų rajone buvo 0 laipsnių, o, anot kitos internautės, Varėnos rajone buvo ir 1 laipsnis šalčio.
„Laukiam šildymo sezono pradžios“, – po nuotraukomis komentavo Mindaugas.
„Opapa, rimti reikalai. Vilniuje žymiai šilčiau, net 7 laipsniai šilumos“, – juokavo Dainius.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad ketvirtadienį kai kur trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra 16–21 laipsnis šilumos.
Penktadienio naktį vakariniuose rajonuose kai kur trumpai palis. Vėjas silpnas. Temperatūra 6–11, pajūryje 12–14 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra 17–22 laipsniai šilumos.
Šeštadienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, naktį pajūryje, dieną daug kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje 13–15, dieną 14–19 laipsnių šilumos.
