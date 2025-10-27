 Sinoptikas: spalis baigsis lietingais ir vėjuotais orais

Gali pasirodyti viena kita snaigė
2025-10-27 16:45
Karolina Konopackienė (ELTA)

Paskutinė spalio savaitė išliks rudeniškai vėsi bei lietinga. Jos pradžioje vietomis pasirodys viena kita snaigė, o jau nuo vidurio ims stiprėti vėjas, kurio gūsiai gali siekti 15–20 m/s, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Vytautas Patašius.

Sinoptikas: spalis baigsis lietingais ir vėjuotais orais / D. Labučio / ELTOS nuotr.

Antradienio naktį sulauksime snaigių

Pasak sinoptiko, antradienio naktis bus debesuota su pragiedruliais ir lietinga.

„Vyraus protarpinis lietus, tačiau kai kur iškris ir viena kita šlapia snaigė“, – sako V. Patašius.

Naktį vyraus pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, jo gūsiai sieks 7–12 m/s, o pajūryje – ir iki 15 m/s. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 1 ir 5 laipsnių šilumos, pajūryje išliks šilčiau – 6–8 laipsniai šilumos.

Dieną daug kur numatomas lietus, pūs pietvakarių ir pietų vėjas – jo gūsiai sieks 7–12 m/s, pajūryje – 14 m/s. Tuo metu oro termometro stulpeliai rodys 6–10, vakariniame šalies pakraštyje – 11 laipsnių šilumos.

Trečiadienį pradės stiprėti vėjas

Trečiadienio naktį ir dieną išliks debesuota bei lietinga. Protarpiais lietus numatomas daug kur, o vakariniuose šalies rajonuose kai kur lis ir smarkiai.

Nuo trečiadienio pajūryje pradės stiprėti pietvakarių vėjas. Pasak sinoptiko, vėjo gūsiai sieks 15–17 m/s.

Lyginant su antradieniu, naktis bus šiltesnė, neatvės labiau nei 3–8 laipsniai šilumos, o dieną sušils vėl iki 6–11 laipsnių.

Ketvirtadienį vėjo gūsiai vietomis sieks 15–20 m/s

Ketvirtadienio naktį numatomas nedidelis lietus, tačiau dieną jis intensyvės, prognozuoja sinoptikas. Taip pat, pasak jo, dieną vietomis galimi stiprūs vėjo gūsiai.

„Pūs pietinių krypčių vėjas, kuris naktį pasieks 7–12 m/, o dieną stiprės iki 9–14 m/s, vietomis net iki 15–20 m/s“, – sako V. Patašius.

Oras naktį atvės iki 4–9, o dieną sušils iki 7–12 laipsnių šilumos.

Penktadienį vyraus nedidelis lietus

Penktadienį ciklonas keliaus toliau į rytus, todėl lietaus, palyginti su kitomis šios savaitės dienomis, bus mažiau.

Tuo metu savaitės viduryje sustiprėjęs vėjas naktį aprims, tačiau dieną vietomis ir vėl sustiprės iki 15–18 m/s, teigia sinoptikas.

Oro temperatūra tiek naktį, tiek dieną bus artima ketvirtadienio temperatūrai. Naktį vyraus 3–8 laipsniai šilumos,  dieną – 8–12 laipsniai.

