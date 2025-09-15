Lietuvoje vyraus drėgni ir vėjuoti orai: per parą – ir mėnesio lietaus norma

Kaip pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, sekmadienis vakarinėje šalies dalyje buvo debesuotas ir lietingas , rytinėje – debesuotas su pragiedruliais. Vietomis Vakarų Lietuvoje lietus buvo smarkus ir su perkūnija, Nidoje palijo labai smarkiai. Aukščiausia oro temperatūra 18–22 laipsniai šilumos. Naktį palijo daugelyje rajonų, vietomis smarkiai. Žemiausia oro temperatūra 12–16 laipsnių šilumos.
Per praėjusias 24 valandas daugiausia palijo:
Nidoje – 78,9 mm (toks kiekis atitinka viso rugsėjo mėn. normą);
Klaipėdoje – 62,1 mm (t. y. 79 proc. mėnesio normos);
Ventės rage – 58,7 mm (74 proc. normos);
Kretingoje – 37 mm (44 proc.);
Pagėgiuose – 30,5 mm (44 proc.).
Prognozuojama, kad pirmadienio dieną vietomis trumpai palis. Vėjas daugiausia pietų, 7–12 m/s. Temperatūra 15–20 laipsnių šilumos.
Antradienį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių, naktį 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s, dieną 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–21 laipsnis šilumos.
Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s, naktį pajūryje, dieną vietomis gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje 14–16, dieną 15–20 laipsnių šilumos.
Rugsėjo 15 d. šiaurinėje, pietinėje ir rytinėje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas. Vakarinėje dalyje – kilimas, vietomis, iki 95 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 10–22, ežeruose – 17–19, Kuršių mariose – 18, Baltijos jūroje – 17–18 laipsnių šilumos.
