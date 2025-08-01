Paskelbė, kada galime sulaukti sausesnių orų

Nors vasara dar nesibaigia, šalyje vis dar vyrauja lietingi ir rudeniški orai. Meteorologas G. Valaika nuo lietaus pailsėti norintiems tautiečiams turi gerų žinių.
„Yra gerų žinių, bet dar neskubėkime džiaugtis. ECMWF orų modelis skaičiuoja, jog vis labiau ims vyrauti sausesni orai. Kitą savaitė gali būti viena iš sausiausių šią vasarą. Bet dar nepriimkime to kaip 100 proc. ateities įvykio (kad netektų nusivilti). Skaičiavimai dar gali pasikeisti, bet kol kas tendencija visai nebloga. Kiti orų modeliai irgi (iš paskos pagal ECMWF) linksta į sausesnę pusę“, – feisbuko grupėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė G. Valaika.
Kaip skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, šiandien vietomis, daugiausia Šiaurės Lietuvoje, trumpas lietus. Galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 18–23 laipsniai šilumos.
Penktadienio naktį kai kur, dieną daugelyje rajonų trumpai palis. Dieną vietomis smarkus lietus, perkūnija. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje 16–18, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Šeštadienį vietomis trumpas lietus. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje 16–18, dieną 21–26 laipsniai šilumos.
