 Po paauglių šėlionių – gyventojų pyktis: situacija kartojasi jau ne pirmą dieną

Po paauglių šėlionių – gyventojų pyktis: situacija kartojasi jau ne pirmą dieną

2025-10-23 09:31
Klaudija Audickaitė

Ievos Simonaitytės gatvės gyventojai pastaruoju metu nebeturi ramybės – vakarais vis dažniau renkasi triukšmingas jaunimas, kuris ne tik pažeidžia ramybės laiką, bet ir šiukšlina teritoriją.

Linksmybės: vakarinės jaunimo šėlionės patinka ne visiems, gyventojai kalba apie triukšmą ir paliktas tuščių butelių duženas.
Linksmybės: vakarinės jaunimo šėlionės patinka ne visiems, gyventojai kalba apie triukšmą ir paliktas tuščių butelių duženas. / Skaitytojo nuotr.

Vietiniai gyventojai skundėsi ne tik garsiais grupės vaikinų pokalbiais ir jų leidžiama muzika, bet ir po pasisėdėjimų paliekamu vaizdeliu – išmėtytos šiukšlės, stiklo šukės ir net butelių duženos važiuojamojoje dalyje.

„Jau kelintą vakarą girdžiu kieme triukšmaujančius paauglius, kurie ne tik rėkauja, bet ir vaikšto po kvartalą su gėrimų buteliais rankose“, – piktinosi klaipėdietis Mantas, gyvenantis viename I. Simonaitytės gatvės daugiabučių.

Pasak vyriškio, situacija kartojasi jau ne pirmą dieną. Dažniausiai triukšmas prasideda apie 22–23 valandą, kai jau pagal galiojančią tvarką yra ramybės laikas.

„Kai pradeda rėkti, mėtyti šiukšles po automobilių ratais, tai jau virš visko. Vakare mačiau jaunuolius, kurie buriavosi automobilių stovėjimo aikštelės viduryje ir po jų apsilankymo buvo matyti sudaužytų alkoholinių gėrimų butelių šukės. Tamsiu paros metu vairuotojas tikrai jų nepastebėtų – juk gali lengvai padangą pradurti“, – atviravo klaipėdietis.

Gyventojai nerimauja, kad toks elgesys gali baigtis ne tik sugadintomis automobilių padangomis, bet ir labai rimtais incidentais.

Šiame straipsnyje:
Ievos Simonaitytės gatvė
jaunimas
Triukšmas
šiukšlės
šiukšlina
paaugliai
šukės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų