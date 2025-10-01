Po skandalų kurorte – į svajonių vertą postą

Dirbs sostinėje
Anksčiau S. Tučkė dirbo Algirdo Butkevičiaus padėjėja. Paskui tapo Gintauto Palucko padėjėja socialinės politikos klausimais.
Kai kurie palangiškiai turi klausimų Socialdemokratų partijos Palangos skyriaus pirmininkei S. Tučkei.
„Išskyrus savireklamą, apie S. Tučkės nuveiktus darbus nieko nesu girdėjęs. Jos tėvas su D. Palucku sukosi aplink „Pajūrio“ viešbutį, bizniukus suko. Tą istoriją Palangoje visi atsimena“, – pastebėjo Palangos tarybos narys Eimutis Židanavičius.
Palangiškiams ne pirmą kartą kyla klausimų dėl S. Tučkės gebėjimų atstovauti rinkėjams.
Moteris įsikūrusi Vilniuje, nuolatines pareigas eina sostinėje, bet yra išrinkta į Palangos tarybą.
Prieš keletą metų palangiškiai net viešai buvo suskaičiavę, kiek kurorto tarybos komitetų posėdžių buvo praleidusi S. Tučkė.
„Nežinau, kaip ji ruošiasi suderinti tarybos narės ir kanclerės darbus. Klausimas, kiek laiko ji sugebės skirti Palangai ir jos žmonėms? Manyčiau, kad užimant tokį postą, ne visai logiška būtų pasilikti tarybos nario mandatą. Nežinau, kaip čia atrodys. Juk rinkėjai tai čia, Palangoje. Kanclerio pareigos reikalauja daug jėgų, ar liks laiko Palangos klausimams?“ – svarstė E. Židanavičius.
Apvažiavo Žemės rutulį?
Palangiškiai turi klausimų ir dėl savivaldybės lėšų, kurias S. Tučkė panaudojo tarybos nario veiklai 2019–2023 m. kadencijos metu.
„Sulaukęs klausimų iš žmonių, kėliau klausimą dėl S. Tučkės išvažinėto benzino kiekio, esą vykdant Palangos tarybos narės pareigas. 2019–2023 m. kadencijos metu ši tarybos narė sunaudojo maždaug pusę benzinvežio arba apie šešias tonas benzino. Bet turint mintyje, kad buvo karantinas, apvažiuoti Žemės rutulį du kartus – nepadoriai daug“, – stebėjosi Palangos tarybos narys E. Židanavičius.
Paaiškėjo, kad S. Tučkė automobiliu „Mazda CX-5“ iš tiesų per kadenciją pylėsi daugiau nei 6,1 tūkst. litrų benzino.
Skaičiuojant vidutinius šio modelio automobilio degalų suvartojimo rodmenis, moteris turėjo nuvažiuoti apie 97 tūkst. kilometrų. Atstumas aplink pasaulį per pusiaują – šiek tiek daugiau nei 40 tūkst. kilometrų.
Iš kur bemaž 60 kortelių?
2019 metais, kadencijos pradžioje, S. Tučkė benziną į savo visureigį dažniausiai dar pylėsi Palangoje ar Klaipėdos rajone, Kalotėje.
Moteris iki 2020-ųjų pradžios už benziną mokėjo ta pačia banko mokėjimo kortele.
O nuo 2020 iki 2023 metų balandžio pabaigos už degalus Palangos tarybos narė jau mokėjo septyniomis skirtingomis banko kortelėmis.
Tačiau nuolaidų kortelių skaičius, kurias S. Tučkė panaudojo pildama benziną, – šokiruojantis.
S. Tučkė turėtų su savimi vežiotis joms skirtą atskirą portfelį.
Iš dienraščio turimų dokumentų matyti, kad degalinėse politikė panaudojo mažiausiai 56 skirtingus numerius turinčias nuolaidų korteles.
Draudimas už biudžeto eurus
Nuo 2021 metų vidurio S. Tučkė darbui su rinkėjais Palangoje benzino jau lėkė įsipilti į Kauną, Vilnių ir Trakų rajoną.
Kyla klausimas, kodėl Palangos tarybos narės išlaidas, tikėtina, labiau susijusias su jos naująja nuolatine gyvenamąja vieta, turi apmokėti Palangos savivaldybė?
S. Tučkė gaminosi ir vizitines korteles, už kurias taip pat mokėjo savivaldybė.
2019 metų gruodžio 23 d. moteris užsisakė 100 vienetų vizitinių kortelių.
O jau po Naujųjų metų, 2020-ųjų sausio 14-ąją, buvo užsakyta dar 100 vienetų.
Kur moteris per mėnesį spėjo išdalinti tiek kortelių – mįslė.
Kurorto savivaldybei teko mokėti 116 eurų už vairuotojos S. Tučkės civilinės atsakomybės draudimą. Tai fiksuota 2021 metų rugpjūčio 20 d. įraše.
2021 metų rugpjūtį moteris automobilį „Mazda CX-5“ apdraudė ir kasko draudimu. Tai biudžetui atsiėjo dar apie 128 eurus.
Ataskaitose nurodyta, kad po dviejų mėnesių ta pati S. Tučkės mašina vėl buvo drausta. Lapkričio 4-ąją moteris vėl draudė automobilį, apmokėjimui pateikta 128 eurų suma.
Pirko ir padangas
S. Tučkės automobilis 2022 metų sausį buvo stropiai remontuotas – keistos stabdžių trinkelės, tekinti priekiniai diskai, keisti tepalai. Tai biudžetui atsiėjo 358 eurus.
Kovo 8-ąją „Mazda“ automobilis vėl draustas transporto priemonių draudimu, apmokėta 125 eurų sąskaita.
2022-ųjų balandį Vilniaus autoservise moteris jau keitė galinių ratų guolius su stebule. Sąskaita – apie 370 eurų.
Po remontų gegužės 16-ąją automobilis dar kartą apdraustas, šįkart 128 eurų sumai.
O štai liepos 4-ąją S. Tučkės automobilis vėl buvo remontuotas už maždaug 120 eurų.
Tų metų rugpjūčio 4 d. vėl apdraustas kasko draudimu už beveik 238 eurų. O jau kitą dieną – išrašoma 145 eurų sąskaita už civilinės atsakomybės draudimą.
Spalį moteris dar kartą važiavo mašiną remontuoti į Vilnių. Apmokėta 179 eurų sąskaita.
2022 metų lapkričio pradžioje S. Tučkė už mokesčių mokėtojų pinigus nusipirko naujas padangas už 440 eurų.
Gruodžio 22 dieną Vilniuje „Mazda CX-5“ dar kartą remontuota už 123 eurus.
2023 metų vasarį mašina vėl apdrausta kasko draudimu už 216 eurų, dar beveik 140 eurų mokėta už civilinį vairuotojo atsakomybės draudimą.
S. Tučkė už savo pinigus pavasarį padangų nesikeitė, 40 eurų už permontavimą turėjo sumokėti Palangos savivaldybė. Net padangų remontui, kuris kainavo 12 eurų, savų pinigų S. Tučkė taip pat neleido.
Apie benziną nepaaiškino
Dienraštis komentaro kreipėsi į ką tik į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerės postą paskirtą S. Tučkę.
Buvo klausta, kiek banko kortelių ši politikė turi ir kiek Lietuvoje veikiančių degalinių tinklų nuolaidų kortelių ji turi?
„Mokėjimai fiksuoti mano banko išrašuose“, – tik tiek į šį klausimą sugebėjo atsakyti S. Tučkė.
Sostinėje įsikūrusios moters klausta, ar tiesa, kad degalus dažniau pilasi Vilniuje, Kaune ar Trakuose?
„Netiesa“, – atsakė S. Tučkė.
Klausta ir apie šešias tonas benzino, už kurį turėjo sumokėti Palangos savivaldybė, ir apie tai, kiek degalų jai reikia tarybos nario funkcijoms vykdyti.
„Dėl jūsų minimo palangiškio, kuris turi kriminalinę praeitį, kreipiausi į teisėsaugos institucijas dėl šmeižto“, – netikėtai atrėžė S. Tučkė, nieko nepaaiškindama apie benziną.
E. Židanavičius skandalingus faktus apie S. Tučkės išvažinėtą degalų kiekį viešino prieš metus ir tikino, kad negavo jokio pranešimo apie tai, kad kažkas jam būtų kėlęs kokią nors bylą.
„Aš gi pakviečiau ją paneigti šiuos faktus, jei esu neteisus ir galbūt ką nors painioju. Tačiau jau metai – visiška tyla“, – pečiais gūžčiojo palangiškis.
Prokuratūra ėmėsi tyrimo
Klausimų dėl valdiškų išlaidų kyla ne tik palangiškiams. Prokuratūra pranešė, kad dėl biudžeto lėšų Palangoje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
„Informuojame, kad šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas siekiant išsiaiškinti, ar Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai, vykdydami tarybos nario pareigas 2019–2023 m., nepiktnaudžiavo ataskaitose deklaruodami tarybos nario veikloje patirtas išlaidas bei pagrįsdami jas pateikiamais dokumentais“, – patvirtino Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Gotautaitė.
Paskui dukrą – mama
S. Tučkė nuo 2019 metų renkama į Palangos tarybą.
Jei naujoji ministerijos kanclerė nuspręstų atsisakyti tarybos nario mandato, tikėtina, kad vietoje jos Palangos tarybos sąrašuose atsirastų nauja pavardė – S. Tučkės mamos.
2023 metais vykusiuose savivaldybių rinkimuose socialdemokratų sąraše už S. Tučkės reitingų lentelėje figūruoja Ingos Drakšaitės pavardė.
I. Drakšaitė yra S. Tučkės mama.
I. Drakšaitė tebeina įmonės „Damicina“ direktorės pareigas. Šios įmonės akcininkas – S. Tučkės tėvas Artur Arakelyan.
„Damicina“ 2017 metais priklausė kitai bendrovei – ekspremjero G. Palucko brolio D. Palucko įmonei „Auksitas“.
Tai, kad S. Tučkės tėvą A. Arakelyan ir D. Palucką siejo verslo ryšiai, byloja dienraščio publikacijose minėti faktai.
Įmonei „Damicina“ I. Drakšaitė vadovauja nuo 2019 metų. Kurį laiką šioje bendrovėje direktoriumi dirbo ir pats D. Paluckas.
Dienraštis klausė S. Tučkės, ar ketina atsisakyti Palangos tarybos narės mandato, nes eis ministerijos kanclerės pareigas.
Moteris atsakė – mandato neatsisakys. Darbą ministerijoje ir veiklą taryboje S. Tučkė ketina suderinti.
„Įstatymų nustatyta tvarka“, – reziumavo S. Tučkė.
Naujosios kanclerės buvo klausta, ar ministerijoje gaus tarnybinį automobilį.
Moteris atsakė, jog tarnybinės mašinos neturės, vadinasi, ir toliau važinės asmenine, taigi yra tikimybė, kad už benziną mokės Palangos miesto biudžetas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje skelbiama, kad ministerijos kancleriui vidutiniškai mokama 8,6 tūkst. eurų alga.
Ministras gauna gerokai mažiau – 7,7 tūkst. eurų per mėnesį.
Ūkio banko turtų šešėlis
Politikės tėvų įmonė „Damicina“ Palangoje išgarsėjo skandalingai žlugusio Ūkio banko turto dalybų istorijoje.
Povandeninės kovos vyko dėl banko byloje figūruojančio Palangos viešbučio „Pajūris“.
J. Basanavičiaus gatvėje stovintis viešbutis buvo areštuotas, kaip ir visas Ūkio banko turtas. Banko kreditoriai tikėjosi atgauti prarastas lėšas pardavus areštuotą turtą.
Palangos centre esantį pastatą perpirkinėjo viena bankrutuojanti įmonė iš kitos bankrutuojančios.
Tačiau daugiau nei pusantro milijono eurų vertės turtas mįslingai buvo perimtas vos už 10 tūkst. eurų.
Dienraštis ne kartą viešino minėto stambaus nekilnojamojo turto, esančio Palangoje, J. Basanavičiaus gatvėje, valdytojų veiksmus.
Pagal nekilnojamojo turto nuomos sutartį, pastatas, priklausantis bankrutuojančiai įmonei „Bofora“, kuriai atstovavo bankroto administratorius Stasys Poškus, įmonei „Damicina“ buvo išnuomotas 2017 m. gruodžio 15-ąją.
Šios įmonės vardu veikęs A. Arakelyan žurnalistams tuomet prisipažino, jog apie šio objekto nuomos galimybę jis sužinojo visiškai atsitiktinai, išvydęs skelbimą spaudoje.
Pastato nuomininkas turėjo nemalonumų dėl be projekto atliekamo kapitalinio remonto. Verslininkams buvo surašytas savavališkos statybos aktas.
A. Arakelyan dukra S. Tučkė tuo metu vykusiuose rinkimuose siekė Palangos mero posto. Jos kandidatūrą kėlė Socialdemokratų partija.
Kurį laiką įmonei „Damicina“ vadovavo Socialdemokratų partijos pirmininko G. Palucko brolis D. Paluckas.
Net neįvykus varžytinėms, nuomininkai investavo į išsinuomotą turtą ir vykdė remonto darbus.
Tačiau Generalinei prokuratūrai panaikinus areštą „Pajūrio“ viešbučiui, kreditorinio reikalavimo teisę į milijoninės vertės turtą, kaip teigta, įsigijo futbolo komandos „Katastrofa“ žaidėjas, sumokėjęs vos 10 tūkst. eurų.
Vėliau, 2019 metais, įvyko varžytinės, kuriose šis viešbutis buvo parduotas už 1,7 mln. eurų.
Teistumų virtinė
D. Paluckas, kaip ir jo brolis G. Paluckas, praeityje buvo teistas.
2018 m. D. Paluckas atsistatydino iš Palangos savivaldybės tarybos nario ir Socialdemokratų partijos Palangos skyriaus pirmininko pareigų, nes paaiškėjo, kad buvo baustas Italijoje.
2006 metų gegužės 23-iąją už 2002 metais įvykdytus nusikaltimus – vagystes ir neteisėtą šaunamojo ginklo laikymą – Venecijos teismas D. Paluckui skyrė keturių mėnesių įkalinimo bausmę ir 100 eurų baudą.
Anksčiau dalyvaudamas savivaldos ir Seimo rinkimuose D. Paluckas buvo nurodęs kitą savo teistumą.
1996 metais Panevėžio apylinkės teismas jo atžvilgiu buvo priėmęs nuosprendį dėl geležinkelininkų krano sugadinimo – dalies kabelių pasisavinimą.
Šiuo metu D. Paluckui pareikšti įtarimai ikiteisminiame tyrime, kurį organizuoja ir jam vadovauja Europos prokuratūros biuro, veikiančio Lietuvoje, Europos deleguotieji prokurorai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.
Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl galimo kreditinio sukčiavimo (BK 207 str.), susijusio su įmonės „Garnis“ įgyta lengvatine 200 tūkst. eurų paskola, bei galimo kreditinio sukčiavimo (BK 207 str.), dokumentų klastojimo (BK 300 str.).
Įmonė „Dankora“ galėjo apgaule įgyti daugiau nei 136 tūkst. eurų ES finansinės paramos lėšų.
Taip pat tyrimas vyksta dėl galimo papirkimo (BK 227 str.) bei kyšininkavimo (BK 225 str.), įtariant, kad veikos galėjo būti padarytos veikiant organizuotoje grupėje.
S. Tučkės buvo klausta, ar ji palaiko ryšius su D. Palucku.
„D. Paluckas buvo LSDP Palangos skyriaus narys, 2023 m. išstojo iš Palangos skyriaus gretų. Ryšių nepalaikome“, – patikino S. Tučkė.
