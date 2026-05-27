Poilsiautojams – griežtas perspėjimas: už droną pajūryje gali tekti plačiai praverti piniginę

Klaipėdos jūrų uoste jau mėnesį veikia sistema, kuri geba ne tik aptikti droną, bet ir nustatyti jo kilmę.
„Matome, iš kur dronas paleidžiamas, kas yra jo savininkas, drono numerį, kokiame aukštyje jis skrenda ir panašiai“, – aiškino Uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.
Ši sistema nuomojama iš estų bendrovės ir metams kainuoja apie 40 tūkst. eurų.
„Ji veikia net per gerai – per toli. Mums ją reikia padaryti mažiau jautrią. Matome net 30 kilometrų nuo teritorijos, kurioje draudžiama skraidyti dronais“, – teigė A. Latakas.
Vien per gegužę sistema aptiko tris aplink uostą skraidžiusius dronus.
„Žmonės buvo identifikuoti – nustatyta, iš kur dronas paleistas, koks tai dronas ir kur jis skrido. Mūsų, kaip Uosto direkcijos, pareiga – informuoti Karo policiją ir policiją“, – sakė A. Latakas.
Atskirą antidroninę sistemą turi ir ypač saugomas objektas uoste – SGD terminalas.
Bepiločių orlaivių aptikimo sistemą nuo kovo naudoja ir Palangos oro uostas. Ji jau padėjo nustatyti kone 40 pažeidėjų.
Sistema mato ne tik patį droną, bet ir jo operatorių.
„Matome operatorių, kuris taip pat skleidžia radijo signalus. Tokiu būdu nustatome tiek drono, tiek operatoriaus buvimo vietą“, – aiškino Oro uostų saugumo ir atsparumo departamento direktorius Vidas Kšanas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Visi iki šiol kurorte nustatyti pažeidėjai buvo poilsiautojai.
„Vos pastebėjus droną draudžiamoje zonoje, siunčiamas mūsų reagavimo ekipažas. Reaguojame labai greitai. Pagrindinė užduotis – užtikrinti, kad dronas nekeltų grėsmės saugomam objektui“, – teigė Viešojo saugumo tarnybos vadas Viktoras Grabauskas.
Pareigūnai įspėja, kad artėjant vasarai ir daugėjant poilsiautojų žmonės nesugalvotų dronų skraidinti bet kur panorėję. Pavyzdžiui, ties Palangos oro uostu tai draudžiama net trijų kilometrų ruože.
„Draudžiama zona prasideda maždaug nuo Palangos Vanagupės ir tęsiasi iki Šventosios. Tai labai didelė teritorija – iki pat paplūdimio, o dalis paplūdimio taip pat patenka į draudžiamą zoną“, – aiškino V. Kšanas.
Todėl itin atidūs turėtų būti ir Kunigiškių bei Monciškių poilsiautojai.
„Nemažai nustatytų ir sulaikytų asmenų sakė, kad tiesiog nusipirko droną ir norėjo pasigrožėti aplinka. Tačiau tai neatleidžia nuo atsakomybės“, – pabrėžė V. Grabauskas.
Dronų savininkams už pažeidimus gresia iki 800 eurų siekiančios baudos, o kai kuriais atvejais – ir drono konfiskavimas.
Šiuo metu tokia pati dronų aptikimo sistema diegiama ir Vilniaus bei Kauno oro uostuose.
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