Premjerė: dėl Klaipėdos centrinio pašto perdavimo ministerija su savivaldybe susitars šiemet

„Sutarėme, kad per šiuos metus Kultūros ministerija su savivaldybe išdirbs alternatyvą arba projektą, kaip mes galėtumėme perduoti šitą objektą savivaldybei (...). Labai tikiuosi, kad metų pabaigoje galėsime pasidžiaugti, kad šitas sprendimas yra priimtas“, – ketvirtadienį viešėdama Klaipėdoje žurnalistams teigė politikė.
Anot ministrės pirmininkės, jos minimas terminas yra maksimalus.
Šiuo metu pastatas priklauso ministerijai. Lapkritį kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė BNS teigė, jog neskyrus ir nenumačius lėšų komplekso tvarkymo darbams, jis galėtų būti perduodamas miestui.
Pati savivaldybė tuomet nurodė nematanti konkrečių veiksmų dėl pastato sutvarkymo. Ji teigė praėjusių metų liepos mėnesį premjerei ir Kultūros ministerijai pasiūliusi perduoti pastatą savivaldybei užtikrinant valstybės biudžeto finansavimą tvarkybos darbams arba, jei finansavimas neskiriamas, perduoti pastatą savivaldybei kartu su kitu savivaldybės funkcijoms vykdyti reikalingu turtu.
„Mes tikrai neketiname laikyti šito objekto iki tam tikro laikotarpio. Jeigu susitarsime su savivaldybe ir jie galės perimti šitą objektą, mes kliūčių nematome“, – teigė I. Ruginienė.
Dėl Klaipėdos centrinio pašto komplekso įveiklinimo Klaipėdos miesto savivaldybė ir ministerija ketinimų protokolą pasirašė dar 2022-ųjų liepą.
2024 metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su ministerijai pavaldžiu Kultūros infrastruktūros centru. Šis pradėjo rengti techninį sutvarkymo projektą, o savivaldybė parengė įveiklinimo koncepciją.
Pagal ją pastate numatyta įkurti Klaipėdoje gimusio mokslininko, astronomo Frydricho Wilhelmo Augusto Argelanderio (Fridricho Vilhelmo Argelanderio) meno ir mokslo centrą.
Dar 2024-aisiais Kultūros ministerija skelbė, jog Klaipėdos miesto savivaldybė ketinimų protokole yra įsipareigojusi skirti lėšų uostamiesčio pašto įveiklinimui. Taip institucija reagavo į mero teiginius apie ministerijos spaudimą miestui prisidėti finansiškai prie pastato tvarkybos.
Tuometinis kultūros ministras Simonas Kairys sakė, jog Klaipėdos centrinis paštas iš bendrovės „Lietuvos paštas“ ministerijos buvo įsigytas už 2,3 mln. eurų bei pagal Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos priemones jam buvo numatytas apie 7 mln. eurų finansavimas.
Uostamiesčio centre esančiame pastate iki 2019 metų rudens veikė paštas. Dabar jis stovi tuščias.
Klaipėdos paštas – architekto Hermanno Shoedės (Hermano Šiodės) suprojektuotas ir 1893 metais pastatytas neogotikinio stiliaus pastatų kompleksas.
