Aštri Ruginienės kritika buvusiai valdžiai: kaip studentai paskutinę naktį

Laikas, kai europinių pinigų kranelis Lietuvai užsisuks, sparčiai artėja.
„Tokio papildomo pinigų kalnelio jau, tikėtina, nebebus“, – teigė buvusi finansų ministrė Gintarė Skaistė.
Prieš penkerius metus Europos Sąjunga įsteigė specialų fondą šalių ekonomikoms gaivinti. Jo prireikė po pandemijos.
„RRF „Naujos kartos Lietuva“ plano bendra suma yra 3,8 milijardo eurų“, – sakė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Lietuva jau yra gavusi apie 1,8 milijardo eurų. Finansų ministerija giriasi, kad dabar į Lietuvą atkeliavo dar beveik pusė milijardo.
„Sakyčiau, rezultatas vidutiniškas, vertinant europiniame kontekste, kaip kitoms šalims sekasi įgyvendinti“, – teigė G. Skaistė.
Sistema veikia paprastai – šalis pati nusistato tikslus, kuriuos nori pasiekti. Pavyzdžiui, reformuoti mokesčių sistemą ar pasigaminti daugiau žaliosios elektros energijos. Jei tikslai įgyvendinami, valstybė gauna pinigų, kuriais kompensuoja patirtas išlaidas.
„Lietuviai – kūrybiški žmonės, mokės tuos prašymus pakoreguoti taip, kad visi pinigai pasiektų Lietuvą“, – kalbėjo G. Skaistė.
Planą, kurį reikėjo įgyvendinti, sudarė konservatoriai.
„Jie patys susiderėjo su Europos Komisija dėl tam tikrų rodiklių ir jų nesugebėjo įgyvendinti“, – teigė premjerė Inga Ruginienė.
Dabartinė Vyriausybė atsidūrė situacijoje, kuri lyginama su studentais paskutinę naktį.
„Visko gali būti, nes mes to laiko, kokį turėjo aštuonioliktoji Vyriausybė, deja, neturime“, – sakė I. Ruginienė.
Kad iš europinio pinigų maišo būtų paimta viskas, kas skirta Lietuvai, socialdemokratų Vyriausybei teko apkarpyti ambicijas.
„Išimti tokie rodikliai ir tokios reformos, kurios strigo, kurios turėjo mažai šansų būti įgyvendintos. Jos pakeičiamos kitomis“, – aiškino K. Vaitiekūnas.
Labiausiai strigo Susisiekimo ministerijos kuruojamos sritys.
„Susisiekimo ministerija jokių reformų nestabdo – viskas vyksta“, – tikino susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Vis dėlto pripažįstama, kad ne viskas pavyko.
„Nelabai sekėsi įgyvendinti netaršaus transporto skaičiaus didinimo, viešųjų transporto priemonių įsigijimų, taip pat dviračių takų plėtros, todėl šie skaičiai buvo sumažinti“, – sakė K. Vaitiekūnas.
Per pusmetį teks pasitempti – tarpmiestinius autobusus keisti žalesniais, greičiau tiesti dviračių takus.
Iš plano apskritai išbraukta sunkiojo transporto kelių rinkliavos informacinė sistema – vadinamasis „e. tollingas“. Buvo planuota, kad ji pradės veikti dar praėjusioje kadencijoje, tačiau įgyvendinimas nukeltas į kitus metus.
„Mes atlikome savo darbą – teisėkūrinius pakeitimus padarėme, todėl klausimas buvo uždarytas. Dabar jau vyksta „e. tollingo“ sistemos diegimo pirkimai“, – teigė J. Taminskas.
Dėl vėluojančio projekto valstybė ne tik nesurenka daugiau mokesčių, bet ir turės pati ieškoti lėšų, kaip viską finansuoti.
„Vienas kelias – finansuoti iš valstybės biudžeto lėšų, antras variantas – skelbti konkursą, kad ateitų privatus administratorius“, – aiškino Seimo narys Algirdas Butkevičius.
Konservatoriai anksčiau perspėjo, kad be visuotinio nekilnojamojo turto mokesčio Lietuva gali prarasti šimtus milijonų eurų iš fondo.
Tačiau dabar šį mokestį moka net mažiau gyventojų nei prieš reformą, o Europos Komisija pretenzijų nereiškia.
„Mokėtojų ratas už pirmąjį būstą galbūt net sumažėjo, tačiau buvo išplėsta bazė antrajam būstui ir komercinėms patalpoms, kur atsirado papildomas tarifas – to, matyt, pakako“, – sakė K. Vaitiekūnas.
„Verslas sumokės daugiau mokesčių, ir tai padeda sušvelninti situaciją, kad gyventojų nekilnojamojo turto mokestis tapo tiesiog nesąmone“, – teigė G. Skaistė.
„Kaip man vertinti konservatorių Vyriausybės darbą, kai per ketverius metus buvo sugebėta pateikti tik du mokėjimo prašymus Europos Komisijai?“ – klausė I. Ruginienė.
O kas bus, kai europiniai pinigai baigsis?
„Dideli planai mūsų nacionaliniam plėtros bankui ILTĖ – jo kapitalas stiprinamas labai ženkliai ir turėtų siekti apie milijardą eurų“, – teigė K. Vaitiekūnas.
Didžiausios investicijos nukreiptos į atsinaujinančią energetiką, žaliųjų technologijų pramonę, finansuotos Tūkstantmečio mokyklos, taip pat stiprinamas plėtros bankas ILTĖ.
