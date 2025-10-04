Prieš streiką – įtampa

Įrašas feisbuko paskyroje
„Labai patogus laikas KVMT (Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro – A. D.) vadovybei informuoti apie teatro restruktūrizaciją, naikinant vyriausiojo chormeisterio pareigybę (su visu manimi). Juk naujam ministrui nepasiskųsi. Vivat, Goda Giedraitytė (Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro direktorė – A. D.)“, – savo feisbuko paskyroje penktadienio naktį įrašė V. Konstantinovas.
Keturis dešimtmečius teatre dirbantis chormeisteris apie jo pareigybę liečiančias permainas teatre sužinojo išvakarėse iš vadovės G. Giedraitytės ir, panašu, priėmė labai skaudžiai.
Vėliau maestro telefonu neatsiliepė. V. Konstantinovo kolegė, teatro režisieriaus asistentė Karina Novikova, kviesdama palaikyti visų gerbiamą ir mylimą chormeisterį, savo socialinio tinklo paskyroje pabrėžė, kad Vladimiro strategija išlaikė ir net išplėtė kūrėjų ratą pandemijos metu, kai jis pats pirmas Lietuvoje paskelbė tarptautinę perklausą.
„Vladimiras buvo pakviestas ruošti chorą programai Niujorke, „Carnegie Hall’e“, ir parodė aukštą meninį lygį, gavo puikių atsiliepimų ir neįkainojamos patirties. Jis ne kažkoks eilinis senjoras, bet įkvepiantis choro vadovas ir jo kolektyvas jį ne tik gerbia, bet ir myli 40 metų. Ar toks gerbiamas kūrėjas nenusipelno vietos Klaipėdos muzikiniame teatre?“ – retoriškai klausė K. Novikova.
Teatre numatė permainų
Muzikinio teatro vadovė G. Giedraitytė dienraščiui teigė, kad teatre vyksta pertvarka.
„Jungiant choro ir orkestro tarnybas, nelieka vyriausiojo chormeisterio pareigybės, bus vienas vadovas, vadinamasis administratorius. Bet mes niekaip nediskutavome su gerbiamu Vladimiru dėl jo likimo teatre kitoje pozicijoje. Aš jį pasikviečiau pasikalbėti, informavau, kad bus vienas choro ir orkestro vadovas-administratorius, bet dėl meno vadovo diskusija net nevyko. Jam neįteiktas joks pranešimas, kad jis atleidžiamas. Suprantu viską žmogiškai, tai yra jo namai, jo gyvenimas, todėl taip jis skaudžiai ir sureagavo, kad jam vietos tarsi nelieka“, – tikino G. Giedraitytė.
Teatro direktorė tvirtino, kad kalbėsis su visais padalinių vadovais, dėlios naują įstaigos struktūrą, kaip toliau teatras turi veikti.
„Manęs Vladimiras klausė, kas dabar bus? Atsakiau, kad nežinau, kol su visais darbuotojais nepasikalbėjau. Per dvi savaites matysime, kaip viskas klostosi, kokios visų nuomonės, ir žiūrėsime, kokį sprendimą priimti, kad galėtume efektyviausiai dirbti, nes administravimo kontekste jau reikia pokyčių. Mėtyti žmonių niekas neketina, bet kad vyktų procesai, mes visi turime kalbėtis“, – teigė G. Giedraitytė.
Prisidės prie protesto
Nepaisant sumaišties dėl permainų teatre, kūrėjai ketina prisidėti prie rytoj rengiamo Kultūros bendruomenės protesto prieš Kultūros ministerijos atidavimą „Nemuno aušrai“.
Sekmadienį visoje šalyje vyks įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“.
Miestuose ir miesteliuose skambės protesto himnu ir „įspėjamąja sirena“ tapusi Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“.
„Dažniausiai streikas reiškia užsivėrimą. Šįkart tai – įspėjimas, todėl raginame daryti priešingai. Atsiverkime. Atverkime savo įstaigas, aikštes, kiemus, organizuokime renginius. Parodykime Lietuvai, kiek joje daug kultūros, kokia ji laisva ir įvairi“, – teigė streiko organizatoriai.
Sekmadienį duris klaipėdiečiams nemokamai atvers ir Klaipėdos muzikinis teatras.
Didžiojoje jo scenoje 14 val. orkestras grieš „Jūrą“.
