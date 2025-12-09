Savivaldybė perka patalpas, tinkamas Globos centro veiklai Gargždų mieste

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, bei kitais teisės aktais.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773688, adresas: Žemaitės g. 10, LT-96125 Gargždai, tel. +370 46 211 116, [email protected].
Perkamas turtas: patalpos.
Reikalavimai perkamoms patalpos:
1. Bendras patalpų plotas – nuo 180 iki 200 m2, kuriose būtų galima įrengti:
- ne mažiau kaip 5 kabinetus, ne mažesnius kaip po 12 m2;
- 1 patalpą individualiam konsultavimui, vaikų priežiūrai, poilsiui, žaidimams ir kt.,
ne mažesnę kaip 12 m2;
- 1 patalpą, ne mažesnę kaip 35 m2, grupiniams užsiėmimams (mokymams, savitarpio pagalbos grupių užsiėmimams, paskaitoms, vaikų ir tėvų susitikimams ir kt.);
- 1 patalpą darbuotojų poilsiui su virtuvėle, ne mažesnę kaip 9 m2;
- 1 sanitarinį mazgą, pritaikytą ir asmenims su negalia;
- 1 pagalbinę patalpą (ūkiniam inventoriui), ne mažesnę kaip 2 m2;
- 1 laukiamąjį, ne mažesnį kaip 7 m2;
- pagrindinius koridorius pritaikant asmenų su negalia judėjimui, kurių plotis ne mažesnis kaip 1,5 m.
2. Patalpos Globos centro veiklai reikalingos Gargždų mieste.
3. Prie patalpų turėtų būti galimybė vienu metu pastatyti ne mažiau kaip 8 automobilius atvykstantiems paslaugų gavėjams, pvz. bendro naudojimo paskirties miesto automobilių stovėjimo aikštelė ar gatvė, kurioje nėra ženklo, draudžiančio statyti automobilius.
Pirkimo dokumentai skelbiami Savivaldybės tinklalapyje www.klaipedos-r.lt.
Pasiūlymai skelbime nurodytu laiku pateikiami siunčiant paštu arba teikiami tiesiogiai Žemaitės g. 10, Gargždai, 1 aukšte esančiame „Viename langelyje“ užklijuotuose vokuose su užrašu:
Patalpų, tinkamų Gargždų socialinių paslaugų centro padalinio Globos centro veiklai Gargždų mieste, pirkimo komisijai
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Žemaitės g. 10, LT-96130 Gargždai.
Pasiūlymas ir parduodamo turto dokumentai pateikiami iki 2026 01 05 17 val. lietuvių kalba.
Telefonai pasiteirauti: dėl dokumentų pateikimo tel. +370 687 85 684 arba +370 694 35 296, dėl reikalavimų patalpoms tel. +370 600 06 446.
Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais, planuojama data ir laikas: 2026 01 06 14 val.
Kandidatai per skelbime nustatytą laiką pateikia laisvos formos pasiūlymą-paraišką dalyvauti derybose ir šiuos parduodamo turto dokumentus:
1. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas;
2. Kadastro duomenų matavimų bylos kopiją;
3. Kredito įstaigos rašytinį sutikimą parduoti nekilnojamuosius daiktus, jei jie įkeisti kredito įstaigai;
4. Perkančiosios organizacijos nurodytus techninius ir ekonominius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas;
5. Įgaliojimą, suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl nekilnojamųjų daiktų pardavimo, pateikti pasiūlymą ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus ir (ar) sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti nekilnojamaisiais daiktais, kai šis asmuo nėra nekilnojamojo daikto savininkas (pirkimų užsienio valstybėse atveju nurodomas dokumentas, atitinkantis tos užsienio valstybės teisės aktų reikalavimus);
6. Bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti nekilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka.
