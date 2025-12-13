 Skelbiamas konkursas rašytojos I. Simonaitytės premijai laimėti

Skelbiamas konkursas rašytojos I. Simonaitytės premijai laimėti

2025-12-13 12:00
Klaipėdos rajono savivaldybės inf.

Agluonėnų seniūnija skelbia konkursą XXX rašytojos Ievos Simonaitytės premijai laimėti.

Skelbiamas konkursas rašytojos I. Simonaitytės premijai laimėti
Skelbiamas konkursas rašytojos I. Simonaitytės premijai laimėti / epaveldas.lt nuotr.

Kviečiame  įmones, įstaigas, organizacijas, gyventojus teikti siūlymus šiai premijai gauti. Primename, kad premija skiriama už įdomius ir reikšmingus darbus garsinant rašytojos vardą, jos kūrybą, gyvenimą, taip pat jos gimtąjį kraštą literatūros, dailės, muzikos, sporto ir kitose srityse. Pirmenybė teikiama Agluonėnų ir kitų Vakarų Lietuvos regionų autoriams.

Darbus ar siūlymus premijai gauti, autorių gyvenimo aprašymus prašome pristatyti iki sausio 6 d. į Agluonėnų seniūniją (Priekulės g. 4, Agluonėnai) arba Klaipėdos rajono savivaldybės „Vieną langelį“ (Dauparų–Kvietinių seniūnijos patalpose, Žemaitės g. 10, Gargždai). 

Premiją finansuoja Klaipėdos rajono savivaldybė.

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
Ievos Simonaitytės premija
skelbiamas konkursas
rašytoja
Klaipėdos rajono savivaldybė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų