 Savivaldybė stiprina civilinę saugą: susidėliojo prioritetus

2025-10-30 16:54
Klaipėdos miesto savivaldybės inf.

Spalio 28 d. Savivaldybės posėdžių salėje surengtas Savivaldybės socialinės gerovės departamento ir Civilinės saugos ir mobilizacijos skyriaus susitikimas su privačių socialines paslaugas teikiančių įstaigų atstovais.

Savivaldybė stiprina civilinę saugą: susidėliojo prioritetus / Klaipėdos miesto savivaldybės nuotr.

Jo metu aptarti socialinių įstaigų pasirengimo veiksmai galimų ekstremaliųjų situacijų ir mobilizacijos atvejais, taip pat numatyti tolimesni žingsniai, kaip stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir efektyviau koordinuoti veiksmus krizės metu.

Civilinė sauga – viena kertinių sričių, siekiant apsaugoti gyventojus nuo stichinių nelaimių, gaisrų, avarijų ar kitų pavojingų įvykių. Ypatingą vaidmenį šiame procese atlieka socialinės įstaigos, kasdien teikiančios pagalbą pažeidžiamiausiems visuomenės nariams – jų pasirengimas gali lemti, kaip greitai ir veiksmingai krizės metu bus suteikta pagalba.

Susitikimo metu akcentuota, kad svarbu ne tik turėti civilinės saugos priemones ir planus, bet ir užtikrinti, kad informacija apie veiksmus ekstremalių situacijų metu būtų aiški ir suprantama visiems – ypač žmonėms su negalia, senjorams, vaikams ir tiems, kuriems sunkiau pasirūpinti savimi. Tai – ne tik praktinio pasirengimo, bet ir žmogaus teisių užtikrinimo klausimas.

Tokie renginiai atspindi savivaldybės įsipareigojimą nuosekliai stiprinti civilinės saugos sistemą, tobulinti institucijų kompetencijas ir užtikrinti, kad kiekvienas gyventojas krizės metu sulauktų reikiamos pagalbos.

