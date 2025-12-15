Nausėda su sostinės meru aptarė infrastruktūrinius projektus, civilinę saugą

G. Nausėda su V. Benkunsku kalbėjosi apie priedangų tinklo plėtrą, gyventojų perspėjimo sistemų veikimą bei savivaldybių vaidmens stiprinimą ekstremalių situacijų metu. Taip pat aptartas centrinės ir vietos valdžios bendradarbiavimas civilinės ir visuotinės gynybos srityse, būsto prieinamumo iššūkiai.
Pasak Prezidentūros, G. Nausėda pabrėžė sostinės investicijų svarbą visos valstybės ekonomikos plėtrai ir priminė savo inicijuotą Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo pataisą, kuri, šalies vadovo teigimu, sudarytų papildomas galimybes savivaldybėms investuoti į municipalinio būsto plėtrą bei kitus infrastruktūros projektus.
BNS skelbė, kad lapkričio pabaigoje V. Benkunskas su Viešojo saugumo tarnybos vadu Viktoru Grabausku pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl sostinėje esančios kritinės infrastruktūros apsaugos vystymo.
Šiuo susitarimu apibrėžtos institucijų funkcijos ir įgaliojimai stiprinant miesto apsaugą bei atsparumą galimoms grėsmėms, įskaitant bepiločių orlaivių atakas.
Vilnius įsipareigojo skirti finansavimą VST numatytoms priemonėms bei pagal finansines galimybes įsigyti dvigubos paskirties priemonių. Savo ruožtu VST – kasmet suorganizuoti ir įvykdyti mokymus, kuriuose dalyvautų ne mažiau nei 20 savivaldybės viešosios tvarkos pareigūnų.
