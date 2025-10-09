„Senjorų savaitės“ proga Klaipėdos senjorai leidosi į žygį

Dvi valandas trukusio žygio metu dalyviai leidosi į pasivaikščiojimą po Klaipėdos parkus, mėgavosi grynu oru, bendryste ir fiziniu aktyvumu.
Tokia iniciatyva, pasak organizatorių, yra puikus būdas paskatinti senjorus daugiau judėti, stiprinti sveikatą ir palaikyti gerą nuotaiką.
„Šis renginys buvo mūsų pirmasis bandymas – pirmą kartą organizavome šį žygį, jį skyrėme „Senjorų savaitei“. Dalyviams labai patiko šis renginys, todėl tikimės, kad tai organizuosime ir ateityje“, – teigė Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro Bendruomenės sveikatos stiprinimo skyriaus vedėja Brigita Abartytė.
Pasak jos, nors į pirmąjį žygį atvyko ne tiek ir daug vyresnio amžiaus žmonių, tikimasi, kad kitąmet senjorai į šią iniciatyvą pažvelgs drąsiau ir aktyviai dalyvaus.
